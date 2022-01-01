Предлагаем 5 способов, как легко отмыть окна дома. Составляющие предложенных средств, кстати, очень бюджетны.

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Дождитесь облачного дня

Если сейчас солнечно, и вы ищете повод, чтобы отложить мытье окон, то он существует. Сохраните эту задачу для пасмурных дней. Прямые солнечные лучи могут привести к испарению моющих средств.

1. Уксус

Когда дело касается бытовых моющих средств, ничто не сравнится с основным белым уксусом. Его можно использовать для очистки практически любой поверхности в вашем доме, окна и зеркала тоже.

Налейте несколько столовых ложек уксуса в бутылку с распылителем, добавьте несколько капель мыла для мытья посуды и наполните бутылку горячей водой. Хорошо стряхните бутылку. Сбрызните стекло смесью уксуса и протрите тканью из микрофибры.

2. Черный чай

Если от использования уксуса на окнах появляются полосы, попробуйте черный чай. Это удивительно эффективное средство для мытья окон.

Заварите чашку черного чая и дайте ему полностью охладиться, не вытаскивая пакетик. Вылейте холодный чай в бутылку с распылителем и нанесите на окна.

3. Зубная паста

С царапинами хорошо борется зубная паста. Попытайтесь нанести небольшое количество белой (не гелевой) зубной пасты на повреждение. Она слегка абразивна и может отшлифовать недостатки.

4. Лимон

Надоевшие пятна от жесткой воды являются проблемой во многих домах. Конечно, вода сама по себе не отмоет эти пятна. А вот кислота лимонного сока поможет. Просто натрите разрезанным пятном лимоном от воды или смешайте лимонный сок и уксус в бутылке с распылителем и тщательно нанесите смесь на стекло. Подождите 10 минут, чтобы кислота растворила пятна, затем смойте горячей водой.