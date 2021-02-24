Катастрофа, которая произошла на "Титанике" до сих пор вызывает ужас у многих современных людей. После затопления корабля в 1912 году выжило только 712 человек из 2223. Если взрослым было тяжело морально, но они справились со своими эмоциями после возвращения на берег, то дети переживали то, что увидели крайне трудно.

Мы вам расскажем несколько трогательных историй детей, выживших после затопления "Титаника".

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Роберт Дуглас Спедден

Когда случилась катастрофа, Роберту было всего 6 лет. Мальчик не испугался, ведь родители и няня убедили его в том, что все происходит именно так, как должно быть и они просто отправляются в особую поездку, чтобы увидеть звезды. Мама Роберта – это последняя женщина, которой удалось сесть с ребенком в шлюпку.

Через год она написала книгу "Polar the Titanic Bear". Эту историю она посвятила своему сыну накануне Рождества.

Несчастье мальчика не обошло, ведь через два года после спасения на корабле, он погиб в автокатастрофе.

Фото titanic

Братья Навратиль

Отец четырехлетнего Мишеля и двухлетнего Эдмона похитил сыновей у своей бывшей жены. Вместе с детьми муж был на борту с поддельными документами. Когда "Титаник" начал тонуть, отец передал детей 24-летней Маргарет Бештейн Хейс. Поскольку отец погиб, а дети были испуганы и долгое время не могли успокоиться, их называли "сиротами Титаника". Дети несколько дней жили в Маргарет, которая заботилась о них. Впоследствии мать мальчиков увидела их фото в газете, узнала своих детей и сразу забрали в Маргарет.

Позже Мишель вспоминал, что отец перед тем, как отдать их Маргарет попросил передать маме определенные слова.

Мой мальчик, когда ваша мать найдет вас, а она, конечно же, найдет, скажи ей, что я любил ее нежно и люблю до сих пор. Скажи ей, что я ожидал, что она поедет за нами, чтобы мы могли счастливо жить вместе в условиях мира и свободы в Новом Свете, – отмечал Мишель в старшем возрасте.

Мишель Навратил стал профессором философии и умер в 2001 году в возрасте 92 лет. Его младший брат Эдмон был архитектором и умер в 1953 году в возрасте 43 лет.

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Джек Тайер

17-летний парень путешествовал вместе с родителями. Когда произошла катастрофа, ему отказали в спасении, ссылаясь на пол и возраст. Поэтому Джек и его друг просто прогуливаясь по палубе, решили, что будет мудро спрыгнуть в воду до того, пока корабль не разделится на две части. Прыгнув в воду парень чуть не утонул, а его друг исчез. Через несколько минут Джек увидел побитую шлюпку. Именно это и помогло парню дождаться спасения через несколько часов.

Через несколько лет Джек женился. Он имел 5 детей (2 дочери и 3 сына) один из которых умер через несколько дней после рождения. Когда сыновья выросли, оба пошли на военную службу. Один из них пропал без вести и его тело так и не нашли.

Сам Джек умер в статусе финансового вице-президента Пенсильванского университета.

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Уильям Картер II

Семья Картеров была одной из самых богатых на корабле, поэтому они были в каюте первого класса. Когда "Титаник" столкнулся с айсбергом родители и Уильям вышли на палубу и хотели спастись, подойдя к шлюпкам. Однако позволили плыть только маме мальчика, поскольку Уильяма считали взрослым. Папа семью покинул и сам спасся хитрым путем. Зато мама быстро среагировала и одела парня в свои вещи. Таким хитрым путем спаслась семья Картеров. После катастрофы родители Уильяма развелись, потому что женщина не могла простить поступок мужа.

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Ричард Норрис Уильямс

Парень вместе с папой плыл на соревнования по теннису. Когда произошло столкновение, отец с сыном не паниковали, а спокойно выпивали в баре, потом позанимались на тренажерах и только после этого вышли на палубу. В результате отец погиб от удара трубы, а Ричарду удалось спастись в последний момент. Находясь в шлюпке с водой, парень отморозил себе ноги.

После этого врачи рекомендовали ампутировать парню обе ноги, но он отказался и через несколько лет полностью выздоровел.

Ричард Норрис Уильям после этого неоднократно одерживал победу на чемпионатах по теннису. Прожил интересную жизнь и умер в 77 лет от эмфиземы легких.

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