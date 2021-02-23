100 років – це, безсумнівно, великий проміжок часу, впродовж якого світ кардинально змінювався. У минулому столітті були інші умови проживання, інші закони, а також зовсім інакше ставлення людей до тих чи інших історичних подій.

Ми підготували для вас добірку фото, які покажуть життя людей минулого століття.

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"Сухий закон"

Співробітники поліції Нью-Йорка наглядають за парою чоловіків, коли вони виливають з бочки незаконно виготовлений алкоголь. Заборона на виготовлення, зберігання, продаж, перевезення та споживання алкоголю в США тривала з 1920 по 1933 рік.

Фото cntraveler

Радіо

Компанія хлопців зібралася за столом, щоб послухати радіо. Спосіб був особливий та не надто зручний, але захопливий та цікавий.

Фото seznamzpravy

Фільми зі звуками

На початку 1920-тих років усі фільми не мали озвучування (за винятком музичних вставок). А це фото зроблене у 1926 році в час, коли відбувалися зйомки першого фільму з діалогами персонажів.

Фото esquire

Сміливий вчинок

Чоловік виконує важливе завдання і переходить з одного літака на інший аби додати пального. Тільки уявіть складність ситуації та можливість усе це сфотографувати.

Фото yahoo

Нестача хліба

Діти стоять у великих чергах для того, щоб отримати хліб у час, коли батьки беруть участь у страйках на м'ясопереробних та сталеливарних заводах.

Фото esquire

Продаж акцій

Торговці намагаються продати свої акції, показуючи ціни жестами рук. Торги відбувалися у спеціальному місці на Волл-стріт.

Фото thebalance

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Фондовий ринок

Інвестор, який збанкрутував у результаті краху фондового ринку, намагається продати свій розкішний родстер за 100 доларів.

Фото cntraveler

Стихійний ринок

Фото ymorno

Відсутність коштів

Через відсутність коштів, що було причиною складних ситуацій із заводами, багато жінок були змушені продавати сімейні коштовності "за копійки".

Фото vintag

Діти-безхатьки, які грають у карти

Фото mvestnik