5 бізнес-ідей, як здавалися безглуздими, але все одно принесли власникам гарний прибуток

Багато людей впевнені в тому, що для того, щоб відкрити власну справу, потрібно мати гарний стартовий капітал, професійну команду та досконалий бізнес-план. Однак насправді іноді достатньо мати лише геніальну ідею, трішки фантазії на її втілення і допомогу однодумців.

Ці бізнес-ідеї з'явилися завдяки сміливості, креативності та фантазії декількох людей. Результатом став неочікуваний попит та, відповідно, шалений прибуток.

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1. Повітря в банках

Ідея продавати повітря в банках з'явилася в Китаї. Це пов'язано з високим рівнем забруднення повітря в країні. Саме тому Чень Гуанбяо, житель Пекіна, вирішив продавати свіже повітря у спеціальних консервованих банках.

Ідею чоловіка скопіювали інші бізнесмени, тому тепер, для прикладу, в Японії кисень продають у спеціальних пляшках з інгаляторами, а у Швейцарії можна придбати баночку з гірським альпійським повітрям.

Повітря в банках / Фото Pressalert

2. "Консервовані емоції"

Кожен мешканець або турист, який побував у Данії мав можливість придбати "Консервовані емоції". Усі емоції "містилися" у певних банках з підписами. Незалежно від виду емоцій, рідину пити не рекомендувалося. Основна мета поширення такого товару – постійне нагадування собі про основні цінності в житті.

Окрім цього, усі охочі мали можливість купити не лише позитивні, а й негативні емоції. Серед них могли бути: образа, страх, невпевненість, стрес, залежність. Покупка таких емоцій мала стати першим кроком на шляху визнання своїх слабкостей та негативних рис характеру.

"Консервовані емоції" / Фото Kaksekonomit

3. Бюро розставань

У період шаленої популяризації соцмереж такий бізнес-план точно став геніальним. Основна мета компанії – швидке та приязне розставання зі своїми партнерами та партнерками. Тексти повідомлень для розриву стосунків складають психологи, тому це найменш болісний спосіб припинити спілкування з колишнім хлопцем чи дівчиною.

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4. Дитячий садок для дорослих

Мішель Джоні Лапидос відкрила у Брукліні дитячий садок для дорослих. Основна мета такого закладу – надання можливості відпочити від рутини та шаленого темпу життя. У такому дитячому садку дорослі харчуються, грають у різні ігри, ходять на прогулянку та сплять за розкладом. Вартість загальної програми стартує від 333 доларів.

Дитячий садок для дорослих / Фото Goodfon

5. Оригінальні труни для поховання

Компанія "Vic Fearn & Co" тривалий час виготовляла труни класичного виду. Проте одного разу вони отримали дивне замовлення на створення оригінальної труни. З того моменту власники компанії вирішили змінити трохи асортимент своїх товарів. Тому тепер усі охочі можуть замовити труну у вигляді гітари, пляшки елітного алкоголю, корабля, скейтборда, туфлі тощо.

Труни для поховання / Фото Telegra.ph