Більшість підприємців досі оговтуються після жорсткого карантину – особливо це стосується малого бізнесу. Компанії зіткнулися зі збитками, та це ще не кінець. Адже пандемія знову набирає обертів.

Тому кожен охочий може підтримати свою улюблену кав’ярню чи інтернет-магазин друзів за допомогою простих порад. Що ж це? Ми вам про них розповімо.

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Замовте їжу на винос або доставку

Дистанційна робота і самоізоляція людей можуть призвести до зниження прибутку кафе і ресторанів. Рішення є. Одні заклади як і раніше пропонують доставку їжі, а інші – лише запускають її на тлі пандемії. Тому скористайтеся даною послугою. Так ви не тільки підтримайте малий бізнес, але й забезпечите дохід кур'єрам.





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Допоможіть справою

Якщо ви дизайнер, то можете запропонувати оновити дизайн вивіски чи меню кав'ярні або створити імідж для соцмереж магазину. Також можете допомогти з креативними текстами для тих-таки соцмереж. Спеціаліст з реклами може допомогти бізнесу з просуванням на онлайн-майданчиків.





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Поділіться відгуком у соцмережах

Силу Facebook та Instagram важко переоцінити, особливо у світі, який впродовж останніх кількох місяців вимушено "переїхав" в онлайн. Це можна робити на їхніх сторінках у соцмережах або на своїй, обов'язково відзначивши їх у публікації. Пам'ятайте, що і серед ваших друзів можуть знайтися їхні майбутні клієнти.



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Говоріть дякую

Дякуйте кур'єрам, співробітникам, які працюють під час пандемії. Багатьом з них доводиться працювати понаднормово, щоб утримувати заклади в чистоті та забезпечувати наявність товарів, необхідних клієнтам. Просте "дякую" ніколи не буває зайвим.





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Купуйте подарункові сертифікати

Це, мабуть, найпростіший та найшвидший спосіб допомогти малому бізнесу. Скористатися подарунковою карткою ви зможете відразу, коли життя повернеться у звичне річище.





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Поставте оцінку

Можна підтримати малих підприємців кількома кліками. Більшість малих підприємців мають профілі на Facebook і теги на Google-мапах – там оцінювати їх найпростіше. Якщо ти працював з інтернет-магазинами через маркетплейси типу OLX чи Prom.ua, залиш оцінку там.



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