Многие люди уверены в том, что для того, чтобы открыть собственное дело, нужно иметь хороший стартовый капитал, профессиональную команду и совершенный бизнес-план. Однако на самом деле иногда достаточно иметь только гениальную идею, немного фантазии на ее воплощение и помощь единомышленников.

Эти бизнес-идеи появились благодаря смелости, креативности и фантазии нескольких людей. Результатом стал неожиданный спрос и, соответственно, неистовая прибыль.

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1. Воздух в банках

Идея продавать воздух в банках появилась в Китае. Это связано с высоким уровнем загрязнения воздуха в стране. Именно поэтому Чэнь Гуанбяо, житель Пекина, решил продавать свежий воздух в специальных консервированных банках.

Идею мужчины скопировали другие бизнесмены, поэтому теперь, например, в Японии кислород продают в специальных бутылках с ингаляторами, а в Швейцарии можно приобрести баночку с горным альпийским воздухом.

Воздух в банках / Фото Pressalert

2. "Консервированные эмоции"

Каждый житель или турист, побывавший в Дании имел возможность приобрести "Консервированные эмоции". Все эмоции "содержались" в определенных банках с подписями. Независимо от вида эмоций, жидкость пить не рекомендовалось. Основная цель распространения такого товара – постоянное напоминание себе об основных ценностях в жизни.

Кроме этого, все желающие имели возможность купить не только положительные, но и отрицательные эмоции. Среди них могли быть: обида, страх, неуверенность, стресс, зависимость. Покупка таких эмоций должна была стать первым шагом на пути признания своих слабостей и негативных черт характера.

"Консервированные эмоции" / Фото Kaksekonomit

3. Бюро расставаний

В период безумной популяризации соцсетей такой бизнес-план точно стал гениальным. Основная цель компании – быстрое и дружелюбное расставание со своими партнерами. Тексты сообщений для разрыва отношений составляют психологи, поэтому это наименее болезненный способ прекратить общение с бывшим парнем или девушкой.

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4. Детский сад для взрослых

Мишель Джонни Лапидос открыла в Бруклине детский сад для взрослых. Основная цель такого заведения – предоставление возможности отдохнуть от рутины и бешеного ритма жизни. В таком детском саду взрослые едят, играют в разные игры, ходят на прогулку и спят по расписанию. Стоимость общей программы стартует от 333 долларов.

Детский сад для взрослых / Фото Goodfon

5. Оригинальные гробы

Компания "Vic Fearn & Co" долгое время производила гробы классического вида. Но однажды они получили странный заказ на создание оригинального гроба. С того момента владельцы компании решили изменить немного ассортимент своих товаров. Поэтому теперь все желающие могут заказать гроб в виде гитары, бутылки элитного алкоголя, корабля, скейтборда, туфли и т. д.

Гробы для похорон / Фото Telegra.ph