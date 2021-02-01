5 ароматів, які можуть забрати втому і повернути дієздатність

Для того, щоб бути бадьорим, забрати втому і плідно працювати, потрібно гарно відпочивати. Якщо це неможливо, то кожен з нас вдається до більш хитрих та неперевірених способів. Це, наприклад, стосується вживання кави та енергетиків. Проте є більш дієві та корисні способи забрати втому. Мова йде про використання ефірних олій з певними ароматами.

Джерело: 24 канал

Здавалося б, 5 простих продуктів, які ми використовуємо на кухні щодня не можуть приносити стільки користі на роботі. Але таки можуть. Вам варто дізнатися про всі властивості кожного з них.

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Імбир

Уже впродовж багатьох століть імбир використовується в кулінарії як приправа. Він додає легкої пікантності стравам і навіть чаю. Якщо на роботі вам потрібно покращити дієздатність, позбутися втоми й збадьоритися, використайте ефірну олію для дифузора. Такий приємний аромат точно покращить ваш день. Окрім цього, якщо у вас є імбирна ефірна олія для вживання, можете змішати її з медом і щоденно куштувати. Потрібно змішувати дві каплі ефірної олії та одну чайну ложку меду.

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Базилік

Ефірні олії цієї рослини найбільш тонізують наш організм. Завдяки регулярному використанню таких ефірних олій можна позбутися нервовості, покращити свою концентрацію та пам'ять.

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Розмарин

Ще 5 століть тому швейцарський натураліст Конрад Геснер визначив стимулюючу дію розмарину. Він, зокрема, зауважував, що ефірна олія розмарину здатна стимулювати роботу головного мозку.

Тому, якщо на роботі вам доводиться багато думати, а також для зняття втоми, уникнення апатії, підняття настрою, можете використовувати ефірну олію розмарину. Її можна додавати в дифузор або навіть на звичайну тканинну чи паперову хустинку.

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Цитрусові

Цитрусові ефірні олії можуть одночасно бадьорити та заспокоювати нас. Приємні аромати лимона, апельсина чи мандарина можуть розслабити, підвищити уважність, а також покращити пам'ять.

Якщо ви хочете використати цитрусові ефірні олії на роботі, будьте обережні, адже це може бути небезпечно для алергіків. Тому обов'язково розпитайте про алергічні реакції у своїх колег.

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М'ята

Ефірна олія м'яти бадьорить краще, ніж чашка кави. Але водночас у стресових ситуаціях або під час нервових зривів цей аромат розслабляє, заспокоює, допомагає знизити тривогу.

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