Для того чтобы быть бодрым, забрать усталость и плодотворно работать, нужно хорошо отдыхать. Если это невозможно, то каждый из нас прибегает к более хитрым и непроверенным способам. Это, например, касается употребления кофе и энергетиков. Однако есть более действенные и полезные способы забрать усталость. Речь идет об использовании эфирных масел с определенными ароматами.

Источник: 24 канал

Казалось бы, 5 простых продуктов, которые мы используем на кухне ежедневно не могут быть такими полезными на работе. Но все-таки могут. Вам стоит узнать все свойства каждого из них.

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Имбирь

Уже на протяжении многих веков имбирь используется в кулинарии в качестве приправы. Он добавляет легкой пикантности блюдам и даже чаю. Если на работе вам нужно улучшить результативность, избавиться от усталости и взбодриться, используйте эфирное масло для диффузора. Такой приятный аромат точно улучшит ваш день. Кроме этого, если у вас есть имбирное эфирное масло для употребления, можете смешать его с медом и ежедневно кушать. Нужно смешивать две капли эфирного масла и одну чайную ложку меда.

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Базилик

Эфирные масла этого растения наиболее тонизируют наш организм. Благодаря регулярному использованию таких эфирных масел можно избавиться нервности, улучшить свою концентрацию и память.

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Розмарин

Еще 5 веков назад швейцарский натуралист Конрад Геснер определил стимулирующее действие розмарина. Он, в частности, отмечал, что эфирное масло розмарина способно стимулировать работу головного мозга.

Поэтому, если на работе вам приходится много думать, а также для снятия усталости, избежания апатии, поднятия настроения, можете использовать эфирное масло розмарина. Его можно добавлять в диффузор или даже на обычный тканевой или бумажный платок.

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Цитрусовые

Цитрусовые эфирные масла могут одновременно бодрить и успокаивать нас. Приятные ароматы лимона, апельсина или мандарина могут расслабить, повысить внимательность, а также улучшить память.

Если вы хотите использовать цитрусовые эфирные масла на работе, будьте осторожны, ведь это может быть опасно для аллергиков. Поэтому обязательно расспросите о аллергических реакциях у своих коллег.

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Мята

Эфирное масло мяты бодрит лучше, чем чашка кофе. Но одновременно в стрессовых ситуациях или во время нервных срывов этот аромат расслабляет, успокаивает, помогает снизить тревогу.

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