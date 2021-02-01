5 ароматов, которые могут забрать усталость и вернуть работоспособность
Для того чтобы быть бодрым, забрать усталость и плодотворно работать, нужно хорошо отдыхать. Если это невозможно, то каждый из нас прибегает к более хитрым и непроверенным способам. Это, например, касается употребления кофе и энергетиков. Однако есть более действенные и полезные способы забрать усталость. Речь идет об использовании эфирных масел с определенными ароматами.
Источник: 24 канал
Казалось бы, 5 простых продуктов, которые мы используем на кухне ежедневно не могут быть такими полезными на работе. Но все-таки могут. Вам стоит узнать все свойства каждого из них.
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Имбирь
Уже на протяжении многих веков имбирь используется в кулинарии в качестве приправы. Он добавляет легкой пикантности блюдам и даже чаю. Если на работе вам нужно улучшить результативность, избавиться от усталости и взбодриться, используйте эфирное масло для диффузора. Такой приятный аромат точно улучшит ваш день. Кроме этого, если у вас есть имбирное эфирное масло для употребления, можете смешать его с медом и ежедневно кушать. Нужно смешивать две капли эфирного масла и одну чайную ложку меда.
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Базилик
Эфирные масла этого растения наиболее тонизируют наш организм. Благодаря регулярному использованию таких эфирных масел можно избавиться нервности, улучшить свою концентрацию и память.
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Розмарин
Поэтому, если на работе вам приходится много думать, а также для снятия усталости, избежания апатии, поднятия настроения, можете использовать эфирное масло розмарина. Его можно добавлять в диффузор или даже на обычный тканевой или бумажный платок.
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Цитрусовые
Цитрусовые эфирные масла могут одновременно бодрить и успокаивать нас. Приятные ароматы лимона, апельсина или мандарина могут расслабить, повысить внимательность, а также улучшить память.
Если вы хотите использовать цитрусовые эфирные масла на работе, будьте осторожны, ведь это может быть опасно для аллергиков. Поэтому обязательно расспросите о аллергических реакциях у своих коллег.
Фото dovkolabotanika
Мята
Эфирное масло мяты бодрит лучше, чем чашка кофе. Но одновременно в стрессовых ситуациях или во время нервных срывов этот аромат расслабляет, успокаивает, помогает снизить тревогу.
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