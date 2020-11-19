Представьте, каждый вечер ложитесь спать, а утром просыпаетесь в чистой спальни, в которой нет беспорядка. Ваш сон может стать прочным и спокойным, потому что в вашей комнате все будет на своих местах.

Поэтому Идеи 24 предлагают вам 4 приема, как сделать вашу спальню уютной и чистой.

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Делайте регулярные уборки



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Если у вас есть привычка все ставить на место, то уборка у вас будет занимать мало времени. Уделяйте 30 минут еженедельно на уборку вашей спальни – вы можете это делать одним махом, а можете разделить на 10-минутные сеансы в течение недели. Прежде чем начать убирать, возьмите мусорный пакет, чтобы вы могли сразу выбросить ненужную вам вещь.

Начните с тумбочек, поставьте на место вещи, которыми вы пользуетесь, или выбросьте те предметы, которые вам не нужны.

То же самое сделайте с поверхностями шкафов.

Разложите вещи, которые лежат не на своем месте.

Грязную одежду и постельное белье сложите в корзину, а чистую одежду в шкаф.

Часто убирайте шкаф для одежды

Часто прибирайте шафу для одягу



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Находите время, чтобы заглянуть в шкаф. Разложите все на свои места, что нужно – повесьте на вешалки. Смотрите, возможно, в вашем шкафу залежались вещи, которые вы давно одевали, или вообще не носите. В таком случае выбросьте их или отдайте кому-то. Вряд ли вы их еще оденете.

Приучайте себя, сразу ставить вещи на свое место: чистые вещи в шкаф, грязные в корзину, это у вас займет несколько секунд. И уборка в комнате вам в удовольствие, поскольку придется только вытереть пыль.

Лучший способ избежать беспорядка в одежде – это покупать только то, что вам нужно, а не на всякий случай.

Совет: корзина для грязной одежды может быть декором для вашей спальни.

Используйте лотки и корзины, чтобы уменьшить беспорядок



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Обычно в спальне собирается много предметов, – таких, как часы, серьги, книги и другие безделушки. Сортируйте и сохраняйте эти предметы подальше от глаз, используя лотки и корзины для хранения украшений и других безделушек.

Покупайте мебель со встроенным шкафом



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Если в вашем шкафу нет свободного места, у вас есть выход – встроенная мебель. Кровать может быть не только местом отдыха, но и небольшим шкафом для вашей постельного белья, или других вещей. Поэтому покупая кровать, выбирайте с ящиками, которые вам пригодятся.