4 способа уменьшить беспорядок в вашей спальне
Представьте, каждый вечер ложитесь спать, а утром просыпаетесь в чистой спальни, в которой нет беспорядка. Ваш сон может стать прочным и спокойным, потому что в вашей комнате все будет на своих местах.
Поэтому Идеи 24 предлагают вам 4 приема, как сделать вашу спальню уютной и чистой.
Читайте: 14 вещей, которые лишние на вашей кухне: что лучше избавиться
Делайте регулярные уборки
Фото Amazon
Если у вас есть привычка все ставить на место, то уборка у вас будет занимать мало времени. Уделяйте 30 минут еженедельно на уборку вашей спальни – вы можете это делать одним махом, а можете разделить на 10-минутные сеансы в течение недели. Прежде чем начать убирать, возьмите мусорный пакет, чтобы вы могли сразу выбросить ненужную вам вещь.
Начните с тумбочек, поставьте на место вещи, которыми вы пользуетесь, или выбросьте те предметы, которые вам не нужны.
- То же самое сделайте с поверхностями шкафов.
- Разложите вещи, которые лежат не на своем месте.
- Грязную одежду и постельное белье сложите в корзину, а чистую одежду в шкаф.
- Часто убирайте шкаф для одежды
Часто прибирайте шафу для одягу
Фото Amazon
Находите время, чтобы заглянуть в шкаф. Разложите все на свои места, что нужно – повесьте на вешалки. Смотрите, возможно, в вашем шкафу залежались вещи, которые вы давно одевали, или вообще не носите. В таком случае выбросьте их или отдайте кому-то. Вряд ли вы их еще оденете.
Приучайте себя, сразу ставить вещи на свое место: чистые вещи в шкаф, грязные в корзину, это у вас займет несколько секунд. И уборка в комнате вам в удовольствие, поскольку придется только вытереть пыль.
Лучший способ избежать беспорядка в одежде – это покупать только то, что вам нужно, а не на всякий случай.
Используйте лотки и корзины, чтобы уменьшить беспорядок
Фото Amazon
Обычно в спальне собирается много предметов, – таких, как часы, серьги, книги и другие безделушки. Сортируйте и сохраняйте эти предметы подальше от глаз, используя лотки и корзины для хранения украшений и других безделушек.
Покупайте мебель со встроенным шкафом
Фото Amazon
Если в вашем шкафу нет свободного места, у вас есть выход – встроенная мебель. Кровать может быть не только местом отдыха, но и небольшим шкафом для вашей постельного белья, или других вещей. Поэтому покупая кровать, выбирайте с ящиками, которые вам пригодятся.
Поделиться новостью