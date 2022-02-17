Пергаментний папір дуже корисний на кухні. Загалом він використовується для вистилання різних форм для тортів або, щоб запобігти прилипанню їжі. Однак насправді він може дуже допомогти навіть в прибиранні.

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Висушіть мокру книгу

Якщо ви випадково кинули улюблену книгу у воду або вона намокла з якоїсь іншої причини, то є простий спосіб спробувати виправити ситуацію.

Покладіть кілька шматочків пергаментного паперу між сторінками мокрої книги. Це допоможе поглинути вологу та запобігти злипанню сторінок книги.

Потім покладіть книгу в морозильну камеру. Коли вона замерзне, залиште її висохнути на повітрі.



Пергаментний папір чудово вбирає воду / Фото 5-Minute Crafts

Позбудьтеся пилу

Покладіть вощений або пергаментний папір на тих місцях у вашому домі, де накопичується найбільше пилу або жиру: полиці, кухонні шафи, підвіконня тощо.

Коли папір забрудниться, то замініть його новим. Таким чином ви зможете ефективно очищати пил без допоміжних засобів.

Відполіруйте іржостійку сталь

Іржостійку сталь важко полірувати так, щоб не залишилися відбитків пальців або інші сліди. Простий спосіб уникнути цього – потерти шматком пергаментного паперу всі ці поверхні: раковини, холодильник тощо. Вони будуть сяяти, наче нові.

Зробіть шоколадні написи для десертів

Капкейки чи торти матимуть особливу родзинку, якщо ви прикрасите їх написами з карамелі або шоколаду.

Виріжте шматок пергаменту або вощеного паперу і покладіть його на тацю або тарілку. За допомогою кондитерського мішка напишіть потрібні слова.

Покладіть папір в морозилку, поки шоколад або карамель не затвердіють. Потім просто обережно зніміть папір і вставте напис на кекс або торт.



Шоколадні написи на пергаментному папері / Фото 5-Minute Crafts

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