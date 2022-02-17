Пергаментная бумага очень полезна на кухне. В целом он используется для выстилки различных форм для тортов или во избежание прилипания пищи. Однако на самом деле он может помочь даже в уборке.

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Высушите мокрую книгу

Если вы случайно бросили любимую книгу в воду или она намокла по какой-то другой причине, то есть простой способ попытаться исправить ситуацию.

Уложите несколько кусочков пергаментной бумаги между страницами мокрой книги. Это поможет поглотить влагу и предотвратить слипание страниц книги.

Затем положите книгу в морозильную камеру. Когда она замерзнет, ​​оставьте ее высохнуть на воздухе.



Пергаментная бумага отлично впитывает воду / Фото 5-Minute Crafts

Избавьтесь от пыли

Положите вощеную или пергаментную бумагу на тех местах в вашем доме, где накапливается больше пыли или жира: полки, кухонные шкафы, подоконники и т.д.

Если бумага загрязнится, замените ее новой. Таким образом, вы сможете эффективно очищать пыль без вспомогательных средств.

Отполируйте ржавчину

Ржавстойкую сталь трудно полировать так, чтобы не остались отпечатки пальцев или другие следы. Простой способ избежать этого – потереть куском пергаментной бумаги все эти поверхности: раковины, холодильник и т.д. Они будут сиять как новые.

Сделайте шоколадные надписи для десертов

Капкейки или торты будут иметь особую изюминку, если вы украсите их надписями из карамели или шоколада.

Вырежьте кусок пергамента или вощеной бумаги и положите его на поднос или тарелку. С помощью кондитерского мешка напишите нужные слова.

Положите бумагу в морозилку, пока шоколад или карамель не затвердеют. Затем просто аккуратно снимите бумагу и вставьте надпись на кекс или торт.



Шоколадные надписи на пергаментной бумаге / Фото 5-Minute Crafts