Для того аби рис ьув смачним, його потрібно вміти правильно готувати. Ідеї 24 ділять з вами секретами приготування цього гарніру з ідеальною текстурою.

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Як приготувати ідеальний рис

Правило № 1: Підготовка

Перед приготуванням потрібно добре промити рис, в іншому випадку він може стати клейким через крохмаль, пояснює шеф-кухар Роберт Айкенс. Варто промити його принаймні 3 – 4 рази, поки вода не стане прозорою. Чоловік обожнює готувати плов і залюбки ділиться своїм фірмовим рецептом. Для приготування цієї страви Роберт Айкенс використовує невелику каструлю.



Рецепт плову від шеф-кухаря / Фото Unsplash

Інгредієнти

150 грамів вершкового масла;

200 грамів цибулі шалот;

600 грамів жасминового рису;

4 зубчики часнику;

2 лаврових листи;

14 грамів солі;

900 мілілітрів курячого бульйону.

Спосіб приготування

Додайте олії на пательню, подрібніть цибулю шалот та обсмажте до золотистої скоринки. На пательню висипте рис, подрібнений часник та залиште на 2 хвилин. Після цього додайте лаврове листя, сіль та курячий бульйон і доведіть до кипіння. Накрийте рис кришкою та варіть протягом 10 – 12 хвилин на маленькому вогні, поки вся рідина не вбереться.

Правило № 2: Готуйте у рисоварці або мультиварці

Шеф-кухар Тім Ма стверджує, що мультиварка краще справиться з рисовою стравою, ніж звичайна плита. Кухарі Східної Азії найчастіше користуються саме цим методом. Перед приготуванням рівномірно розподіліть рис у чаші. Коли гарнір буде готовий, розпушіть його лопаткою.

Правило № 3: Метод пальців



Підберіть правильне співвідношення води та рису / Фото Unsplash

У приготуванні важливо підібрати правильне співвідношення води та рису. Для цього шеф-кухар Кевін Тьєн використовує метод "хитрощів з пальцями". Чоловік додає стільки води, щоб вона сягала першої лінії на вказівному пальці. Такий вимірювальний трюк дозволить вибрати правильне співвідношення та зробить ваш рис смачним. А після приготування Кевін Тьєн залишає рис постояти ще на 20 – 30 хвилин перед подачею.

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Правило № 4: Обсмажте на пательні

Лукас Делцид, який працює в мексиканських ресторанах, готує популярну страву, рис з овочами, використовуючи дещо іншу технологію. Перед приготуванням шеф-кухар рекомендує обсмажувати рис на пательні з олією на середньому вогні. Після цього рис вважається пропареним, а, отже, наполовину готовим. Тоді він додає на пательню цибулю, перець і варить ще 2 – 3 хвилини. Далі заливає рис водою, щоб вона його ледь покрила, накриває кришкою та варить протягом 12 хвилин. До повної готовності варто ще скрутити газ та проварити 5 – 10 хвилин. Готову страву кухар залишає під кришкою ще на 15 хвилин.