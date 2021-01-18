Виявляється, харчова сода є чудовим багатоцільовим мийним засобом. Також відмінно усуває неприємні запахи та плями, а також деякі інші інгредієнти, які ви можете очистити за допомогою неї.

Ідеї 24 підготували поради, які відкриють для вас нові корисні властивості соди

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Срібло

Так-так, звичайна харчова сода в тій самій помаранчевій картонній упаковці не тільки відмінно видаляє наліт зі срібла, а й повертає виробам блиск. Вам буде потрібно півлітра води, дві столові ложки соди та невеликий – з долоню – шматок харчової фольги. Поставте воду на вогонь, як закипить, розчиніть в ній соду і покладіть в розчин срібло разом з фольгою. Десять хвилин – і метал знову заблищав. Однак ювелірні вироби де багато камінців-вставок, не переносять такого підвищення температури.



Все легко та просто / Фото pixabay

Сковорідка

Насипте в сковорідку 2 ст. л. кухонної солі й залийте до середини оцтом. Доведіть до кипіння і додайте чверть ложки соди. Коли відбудеться реакція при змішуванні соди та оцту, останній випарується – і сковорідку можна буде відмити без особливих зусиль.



Такий спосіб очищення сковорідки забере у вас мінімум зусиль / Фото pinteest

Штори для душу

Штори для душу потребують постійного догляду, адже вони часто покриваються мікробами та навіть цвіллю. Зніміть штору та закиньте до пральної машини. Періть у гарячій воді з додаванням соди або оцту, щоб позбутися від бактерій та цвілі. Якщо після прання плями цвілі залишилися, обробіть їх невеликою кількістю соди та промийте їх вологою ганчіркою.



Ваша шторка отримає друге життя / Фото pinterest

Щітка для волосся

Кожні два тижні потрібно чистити щітку содою.

Наповніть раковину невеликою кількістю теплої води з содою, а потім вимийте щітку.



Не поспішайте викидати щітку для волосся / Фото pixabay