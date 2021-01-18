Оказывается, пищевая сода является прекрасным многоцелевым моющим средством. Также отлично устраняет неприятные запахи и пятна, а также некоторые другие ингредиенты, которые вы можете очистить с ее помощью.

Идеи 24 подготовили советы, которые откроют вам новые полезные свойства соды.

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Серебро

Да-да, обычная пищевая сода в той же оранжевой картонной упаковке не только отлично удаляет налет из серебра, но и возвращает изделиям блеск. Вам потребуется пол-литра воды, две столовые ложки соды и небольшой – с ладонь – кусок пищевой фольги. Поставьте воду на огонь, когда закипит, растворите в ней соду и положите в раствор серебро вместе с фольгой. Десять минут – и металл снова заблестел. Однако ювелирные изделия где много камней-вставок не переносят такого повышения температуры.



Все легко и просто / Фото pixabay

Сковородка

Насыпьте в сковороду 2 ст. л. поваренной соли и залейте до середины уксус. Доведите до кипения и добавьте четверть ложки соды. Когда произойдет реакция при смешивании соды и уксуса, последний испарится – и сковородку можно будет отмыть без особых усилий.



Такой способ очистки сковородки займет у вас минимум усилий / Фото pinteest

Шторы для душа

Шторы для душа нуждаются в постоянном уходе, ведь они часто покрываются микробами и даже плесенью. Снимите штору и закиньте в стиральную машину. Стирайте в горячей воде с добавлением соды или уксуса, чтобы избавиться от бактерий и плесени. Если после стирки пятна плесени остались, обработайте их небольшим количеством соды и промойте их влажной тряпкой.



Ваша шторка получит вторую жизнь / Фото pinterest

Щетка для волос

Каждые две недели нужно чистить щетку содой. Наполните раковину небольшим количеством теплой воды с содой, а затем вымойте щетку.



Не спешите выбрасывать щетку для волос / Фото pixabay