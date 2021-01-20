Дуже часто звичайні речі заважають нам насолоджуватися життям. Адже ми постійно комусь, щось обіцяємо, а потім самі ж розриваємося, щоб обіцяне виконати. Ці дії здаються нам звичайними, але насправді вони заважають нам.

Тому Ідеї 24 підготували поради, які допоможуть вам позбутися поганих звичок, щоб насолоджуватися життям.

Читайте також: Як навчитися себе поважати: 7 порад

1. Використовувати смартфон перед сном

Ця звичка згубно впливає на стан здоров'я. Адже світло, що виходить від екрана смартфона, заважає виробленню мелатоніну – гормону сну. Це може призвести до безсоння, проблем із зором, ожиріння.



Краще прочитайте книгу на ніч / Фото pixabay

2. Звинувачувати себе за минуле

Всі ми іноді шкодуємо про минуле. Але те, як ми мислимо та аналізуємо власні вчинки, впливає на наше майбутнє.

Промовляючи "Я міг би зробити це ...", ви звинувачуєте себе за втрачені можливості. Промовляючи "Я повинен був зробити це ...", ви звинувачуєте себе за брак знань і досвіду, які могли б виправити ситуацію.

Такі думки вимальовують картину світлого, але нереального майбутнього. Замість цього сконцентруйтеся на тому, що є хорошого у вашому реальному житті. Замість "А ось якби ..." скажіть собі: "Наступного разу я обов'язково ..."



Не варто копирсатися у минулому / Фото pixabay

З. З усім погоджуватися

Ми завжди боїмося щось упустити, кудись не встигнути. Тому ми часто говоримо "так", навіть якщо не зовсім впевнені в правильності свого рішення.

Звичайно, вміти зірватися з місця і відправитися назустріч пригодам – ​​хороша риса. Просто потрібно визначити пріоритети та не забувати про те, що важливо для вас, а не для когось іншого.



Не намагайтеся для усіх бути хорошим / Фото pixabay

4. Не дотримувати обіцянки

Багато з нас дотримуються слова, даного іншим, але чомусь забувають про себе. Ми обіцяємо собі почати бігати, правильно харчуватися, стежити за здоров'ям, змінити роботу і багато ще чого. У цей момент ми емоційно вже досягли поставленої мети, тому і закидаємо її на самому початку. Ми поступово звикаємо до цього і втрачаємо контроль над власним розумом.

Щоб позбутися від цієї звички, нагороджуйте себе за кожну мету, якої вам вдалося досягти, за кожну виконану обіцянку.



В першу чергу приділіть увагу собі / Фото pixabay