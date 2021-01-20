Очень часто обычные вещи мешают нам наслаждаться жизнью. Ведь мы постоянно кому-то, что-то обещаем, а потом сами же разрываемся, чтобы обещанное выполнить. Эти действия кажутся нам обычными, но на самом деле они мешают нам.

Поэтому Идеи 24 подготовили советы, которые помогут вам избавиться от плохих привычек, чтобы наслаждаться жизнью.

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1. Использовать смартфон перед сном

Эта привычка пагубно влияет на состояние здоровья. Ведь свет, исходящий от экрана смартфона, мешает выработке мелатонина – гормона сна. Это может привести к бессоннице, проблем со зрением, ожирение.



Лучше прочитайте книгу на ночь / Фото pixabay

2. Обвинять себя за прошлое

Все мы иногда жалеем о прошлом. Но то, как мы мыслим и анализируем свои поступки, влияет на наше будущее.

Произнося "Я мог бы сделать это ...", вы обвиняете себя за упущенные возможности. Произнося "Я должен был сделать это ...", вы обвиняете себя за недостаток знаний и опыта, которые могли бы исправить ситуацию.

Такие мысли рисуют картину светлого, но нереального будущего. Вместо этого сконцентрируйтесь на том, что есть хорошего в вашей реальной жизни. Вместо "А вот если бы ..." скажите себе: "В следующий раз я обязательно ..."



Не стоит копаться в прошлом / Фото pixabay

3. Со всем соглашаться

Мы всегда боимся что-то упустить, куда-то не успеть. Поэтому мы часто говорим "да", даже если не совсем уверены в правильности своего решения.

Конечно, уметь сорваться с места и отправиться навстречу приключениям – хорошая черта. Просто нужно определить приоритеты и не забывать о том, что важно для вас, а не для кого-то другого.



Не пытайтесь для всех быть хорошим / Фото pixabay

4. Не соблюдать обещания

Многие из нас сдерживают слово, данное другим, но почему-то забывают о себе. Мы обещаем себе начать бегать, правильно питаться, следить за здоровьем, сменить работу и много еще чего. В этот момент мы эмоционально уже достигли поставленной цели, поэтому и закидываем ее в самом начале. Мы постепенно привыкаем к этому и теряем контроль над собственным умом.

Чтобы избавиться от этой привычки, награждайте себя за каждую цель, которой вам удалось достичь, за каждое выполненное обещание.



В первую очередь уделите внимание себе / Фото pixabay