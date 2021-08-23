33 салати лише з трьох інгредієнтів: смачні ідеї для всієї родини
23 серпня 2021 , 13:37Читать новость на русском
Джерело:інстаграм Євгенії Самойлової
Салат – страва, яка має тисячі різних рецептів. Інгредієнти можуть бути найрізноманітнішими.
Це дозволяє догодити будь-якому члену сім'ї. Спортсменка, віцечемпіонка світу з бодибілдингу (2018), чемпіонка України (2017), тренерка Євгенія Самойлова назвала 33 варіанти салату, для приготування яких потрібно лише 3 інгредієнти.
Цікаво Форма має значення: як обрати для страви правильний вид макаронів
33 варіанти салату: що для них потрібно
- Морква, яйце, кукурудза
- Консервований тунець, яйце, огірок
- Морква, часник, волоські горіхи
- Огірок, яйце, кальмар
- Буряк, часник, волоські горіхи
- Куряча печінка, морква, смажена цибуля
- Куряче філе, ананас, сир
- Помідор, огірок, болгарський перець.
- Буряк, морква, маринований огірок
- Кальмар, морська капуста, яйце
- Капуста, морква, яблуко
- Болгарський перець, квасолю, помідор
- Кукурудза, сухарики, часник
- Консервований тунець, сир, яйце
- Печериці, куряче філе, огірок
- Консервований горошок, яйце, огірок.
Щодня протягом місяця можна готувати різні салати й жодного разу не повторитися / Фото Pixabay
Читайте Смачні ватрушки з сиром і нектарином: відео покрокового рецепта
- Креветки, салат айсберг, перепелині яйця
- Авокадо, консервований тунець, огірок
- Помідор, авокадо, салат айсберг
- Відварна яловичина, консервована квасоля, помідор
- Салат айсберг, тушкована куряча печінка, огірок
- Свіжа морква, яблуко, волоські горіхи
- Пекінська капуста, огірок, яйце
- Помідор, моцарела, базилік
- Гранат, буряк, волоські горіхи
- Куряче філе, селера, виноград
- Кальмар, пекінська капуста, яблуко
- Оливки, огірок, грейпфрут
- Печериці, яйце, огірок
- Консервована квасоля, зелень, тунець
- Банан, апельсин, груша
- Грейпфрут, яблуко, ківі
- Мандарин, ківі, банан.
Ці салати – не лише смачні, але й корисні / Фото Pixabay