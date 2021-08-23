Это позволяет угодить любому члену семьи. Спортсмен, вице-чемпион мира по бодибилдингу (2018), чемпион Украины (2017), тренер Евгения Самойлова назвала 33 варианта салата, для приготовления которых нужно всего 3 ингредиента.
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33 варианта салата: что для них нужно
- Морковь, яйцо, кукуруза
- Консервированный тунец, яйцо, огурец
- Морковь, чеснок, грецкие орехи
- Огурец, яйцо, кальмар
- Свекла, чеснок, грецкие орехи
- Куриная печень, морковь, жареный лук
- Куриное филе, ананас, сыр
- Помидор, огурец, болгарский перец.
- Свекла, морковь, маринованный огурец
- Кальмар, морская капуста, яйцо
- Капуста, морковь, яблоко
- Болгарский перец, фасоль, помидор
- Кукуруза, сухарики, чеснок
- Консервированный тунец, сыр, яйцо
- Шампиньоны, куриное филе, огурец
- Консервированный горошек, яйцо, огурец.
Ежедневно в течение месяца можно готовить разные салаты и ни разу не повториться / Фото Pixabay
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- Креветки, салат айсберг, перепелиные яйца
- Авокадо, консервированный тунец, огурец
- Помидор, авокадо, салат айсберг
- Отварная говядина, консервированная фасоль, помидор
- Салат айсберг, тушеная куриная печень, огурец
- Свежая морковь, яблоко, грецкие орехи
- Пекинская капуста, огурец, яйцо
- Помидор, моцарелла, базилик
- Гранат, свекла, грецкие орехи
- Куриное филе, сельдерей, виноград
- Кальмар, пекинская капуста, яблоко
- Оливки, огурец, грейпфрут
- Шампиньоны, яйцо, огурец
- Консервированная фасоль, зелень, тунец
- Банан, апельсин, груша
- Грейпфрут, яблоко, киви
- Мандарин, киви, банан.
Эти салаты – не только вкусные, но и полезные / Фото Pixabay