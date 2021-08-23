Это позволяет угодить любому члену семьи. Спортсмен, вице-чемпион мира по бодибилдингу (2018), чемпион Украины (2017), тренер Евгения Самойлова назвала 33 варианта салата, для приготовления которых нужно всего 3 ингредиента.

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33 варианта салата: что для них нужно

Морковь, яйцо, кукуруза Консервированный тунец, яйцо, огурец Морковь, чеснок, грецкие орехи Огурец, яйцо, кальмар Свекла, чеснок, грецкие орехи Куриная печень, морковь, жареный лук Куриное филе, ананас, сыр Помидор, огурец, болгарский перец.

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Свекла, морковь, маринованный огурец Кальмар, морская капуста, яйцо Капуста, морковь, яблоко Болгарский перец, фасоль, помидор Кукуруза, сухарики, чеснок Консервированный тунец, сыр, яйцо Шампиньоны, куриное филе, огурец Консервированный горошек, яйцо, огурец.

Ежедневно в течение месяца можно готовить разные салаты и ни разу не повториться / Фото Pixabay

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Креветки, салат айсберг, перепелиные яйца Авокадо, консервированный тунец, огурец Помидор, авокадо, салат айсберг Отварная говядина, консервированная фасоль, помидор Салат айсберг, тушеная куриная печень, огурец Свежая морковь, яблоко, грецкие орехи Пекинская капуста, огурец, яйцо Помидор, моцарелла, базилик Гранат, свекла, грецкие орехи Куриное филе, сельдерей, виноград Кальмар, пекинская капуста, яблоко Оливки, огурец, грейпфрут Шампиньоны, яйцо, огурец Консервированная фасоль, зелень, тунец Банан, апельсин, груша Грейпфрут, яблоко, киви Мандарин, киви, банан.

Эти салаты – не только вкусные, но и полезные / Фото Pixabay