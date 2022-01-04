Тертка для сиру – функціональний інструмент, який використовується в повсякденній кухні. Однак, як і ножі, цей інструмент також може затупитися після тривалого використання. Розповідаємо три перевірені способи, як нагострити тертку.

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Наждачний папір

Перший спосіб заточити тертку – це використовувати наждачний папір P120 і P180. Спочатку використовуйте зернистість P120 і шліфуйте так, наче щось натираєте. Далі використовуйте папір P180.

Керамічне горнятко

Як би дивно це не звучало, але деякі люди використовують нижню частину керамічного кухля, щоб заточити решітки. Для цього потріть дно кераміки на тертці вгору – вниз. Однак багато користувачів сказали, що цей метод може бути не дуже ефективним.

Круглий напилок і ніж

Використання круглого напилка і ножа – найефективніший спосіб заточити тертку. Спочатку круглим напилком заточіть кожен отвір окремо. Потім візьміть ніж і прокрутіть кожен отвір зсередини. Детальніше можете глянути на відео нижче. Цей метод трохи виснажливий, але він дуже дієвий.

Як нагострити тертку: дивіться відео

Як зберегти тертку гострою довше

Заточувати терки може бути складно, враховуючи, що вона складається з крихітних отворів. Тому правильне обслуговування та використання може позбавити вас від усіх неприємностей.

Зберігайте тертку у спеціальній кришці або коробці.

Не прикладайте надто багато сили, коли щось натираєте або чистите її.

Мийте тертку вручну, це – безпечніше та ефективніше, ніж кидати її разом з іншим приладдям у посудомийну машину.

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