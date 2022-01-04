Терка для сыра – функциональный инструмент, используемый в повседневной кухне. Однако, как и ножи, этот инструмент может затупиться после длительного использования. Рассказываем три проверенных способа, как наточить терку.

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Наждачная бумага

Первый способ заточить терку – использовать наждачную бумагу P120 и P180. Сначала используйте зернистость P120 и шлифуйте так, словно что-нибудь натираете. Далее используйте бумагу P180.

Керамическая чашка

Как бы странно это ни звучало, но некоторые люди используют нижнюю часть керамической кружки, чтобы заточить решетки. Для этого потрите дно керамики на терке вверх – вниз. Однако многие пользователи сказали, что этот метод может быть не очень эффективным .

Круглый напильник и нож

Использование круглого напильника и ножа – самый эффективный способ заточить терку . Сначала круглым напильником заточите каждый проем отдельно. Затем возьмите нож и прокрутите каждое отверстие изнутри. Детальнее можете посмотреть на видео ниже. Этот метод немного изнурителен, но он очень действенный.

Как наточить терку: смотрите видео

Как сохранить терку острой длиннее

Затачивать терки может быть сложно, учитывая, что она состоит из крохотных отверстий. Поэтому правильное обслуживание и использование может избавить вас от всех проблем.

Храните терку в специальной крышке или коробке.

Н е прикладывайте слишком много силы, когда что-нибудь натираете или чистите ее.

е прикладывайте Мойте терку вручную – это безопаснее и эффективнее, чем бросать ее вместе с другими принадлежностями в посудомоечную машину.