Тому захистити авто від сонця в літній період дуже важливо, адже це збереже здоров'я водія та обшивку салону.
Читайте також Неймовірна насолода: польський бренд Soplica анонсував нову десертну лінійку
Сонцезахисна шторка
Недорогий і зручний варіант. Призначена для захисту елементів салону транспортного засобу від надмірного перегріву, попадання прямих сонячних променів. Кріпиться присосками, липучками або клеїться по периметру скла.
Сонцезахисна шторка / Фото autoexpress
Сонцезахисна плівка на лобове скло
Мабуть, один з найпопулярніших способів захисту авто від сонця. Крім помітного зниження інтенсивності розігріву салону, плівка захищає пластикові та інші елементи інтер'єру авто від руйнівного впливу ультрафіолету.
Сонцезахисна плівка / Фото autoexpress
Чохол-тент
Найдієвіший спосіб. Повністю захищає авто від сонця та атмосферних опадів. Використовується в основному тоді, коли автомобіль стоїть на стоянці.
Чохол-тент / Фото autoexpress