Тому захистити авто від сонця в літній період дуже важливо, адже це збереже здоров'я водія та обшивку салону.

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Сонцезахисна шторка

Недорогий і зручний варіант. Призначена для захисту елементів салону транспортного засобу від надмірного перегріву, попадання прямих сонячних променів. Кріпиться присосками, липучками або клеїться по периметру скла.



Сонцезахисна шторка / Фото autoexpress

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Сонцезахисна плівка на лобове скло

Мабуть, один з найпопулярніших способів захисту авто від сонця. Крім помітного зниження інтенсивності розігріву салону, плівка захищає пластикові та інші елементи інтер'єру авто від руйнівного впливу ультрафіолету.



Сонцезахисна плівка / Фото autoexpress

Чохол-тент

Найдієвіший спосіб. Повністю захищає авто від сонця та атмосферних опадів. Використовується в основному тоді, коли автомобіль стоїть на стоянці.



Чохол-тент / Фото autoexpress