Поэтому защитить авто от солнца в летний период очень важно, ведь это сохранит здоровье водителя и обшивку салона.

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Солнцезащитная шторка

Недорогой и удобный вариант. Предназначена для защиты элементов салона транспортного средства от чрезмерного перегрева, попадания прямых солнечных лучей. Крепится присосками, липучками или клеится по периметру стекла.



Солнцезащитная шторка / Фото autoexpress

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Солнцезащитная пленка на лобовое стекло

Пожалуй, один из самых популярных способов защиты авто от солнца. Кроме заметного снижения интенсивности нагрева салона, пленка защищает пластиковые и другие элементы интерьера авто от разрушительного воздействия ультрафиолета.



Солнцезащитная пленка / Фото autoexpress

Чехол-тент

Самый действенный способ. Полностью защищает авто от солнца и атмосферных осадков. Используется в основном тогда, когда автомобиль стоит на стоянке.



Чехол-тент / Фото autoexpress