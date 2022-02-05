3 бюджетні страви для сімейної вечері, які можна приготувати за 20 хвилин

Жодна з цих страв не займає більш, ніж 20 хвилин на приготування. І кожна легко нагодує сім'ю з чотирьох осіб – іноді їжа залишається навіть на обід наступного дня.

Інколи на приготування вечері у нас є дуже мало часу. Ці рецепти швидкі, бюджетні та виглядають дуже смачно.

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Картопляні гніздечка з яйцем

Інгредієнти:

1 столова ложка олії;

2 склянки очищеної і дрібно натертої;

200 грамів замороженого шпинату;

4 яйця;

дрібка солі і перцю.

Розігрійте духовку до 180 градусів і змастіть олією форму для кексів. Пальцями викладіть в отвори натерту картоплю, притискаючи, щоб утворилася скоринка знизу та з боків.

Випікайте картоплю 5 – 8 хвилин, а потім витягніть з духовки. Додайте шпинат поверх солодкої картоплі і розбийте яйце в кожне гніздечко. Посипте сіллю, перцем і поверніть запікатися ще на 8 – 10 хвилин або до готовності білків.



Рецепт вечері за 20 хвилин / Фото huffpost

Піца з хліба піти

Інгредієнти:

4 піти;

2 столові ложки томатного пюре;

200 грамів тертого сиру;

начинка на ваш вибір.

Розігрійте духовку до 180 градусів і приготуйте будь-яку начинку, яку ви хочете додати до піци. Наприклад, залишки вареного м'яса та овочі.

Покладіть піту на деко для духовки, а потім намастіть кожен шматок тонким шаром томатного пюре. Посипте тертим сиром та додайте начинку для піци.

Запікайте в духовці 8 – 10 хвилин, поки сир не розплавиться. Перед подачею залиште охолонути на кілька хвилин, а потім подавайте цілою або скибочками.



Смачна домашня піца на вечерю / Фото huffpost

Лимонний рис із фетою

Інгредієнти:

4 столові ложки олії;

2 дрібно нарізані цибулини;

3 великі дрібно нарізані;

1 чайна ложка свіжого меленого чорного перцю;

450 грамів рису;

1 літр курячого бульйону;

1 столова ложка лимонного соку;

200 грамів подрібненого сиру фета.

сіль і перець.

Розігрійте олію в каструлі на середньому вогні. Додайте цибулю, подрібнений часник і чорний перець. Готуйте, постійно помішуючи, близько 2 хвилин.

Додайте рис і перемішуйте дерев'яною ложкою протягом 3 хвилин. Повільно влийте бульйон і лимонний сік та доведіть до кипіння.

Зменшіть вогонь, накрийте кришкою і тушкуйте, поки рис не стане м'яким (приблизно 15 хвилин). Заберіть з вогню і додайте фету. Приправте сіллю і ще чорним перцем за бажанням.



Ідея страви для сімейної вечері / Фото huffpost

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