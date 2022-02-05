Інколи на приготування вечері у нас є дуже мало часу. Ці рецепти швидкі, бюджетні та виглядають дуже смачно.
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Картопляні гніздечка з яйцем
Інгредієнти:
- 1 столова ложка олії;
- 2 склянки очищеної і дрібно натертої;
- 200 грамів замороженого шпинату;
- 4 яйця;
- дрібка солі і перцю.
Розігрійте духовку до 180 градусів і змастіть олією форму для кексів. Пальцями викладіть в отвори натерту картоплю, притискаючи, щоб утворилася скоринка знизу та з боків.
Випікайте картоплю 5 – 8 хвилин, а потім витягніть з духовки. Додайте шпинат поверх солодкої картоплі і розбийте яйце в кожне гніздечко. Посипте сіллю, перцем і поверніть запікатися ще на 8 – 10 хвилин або до готовності білків.
Рецепт вечері за 20 хвилин / Фото huffpost
Піца з хліба піти
Інгредієнти:
- 4 піти;
- 2 столові ложки томатного пюре;
- 200 грамів тертого сиру;
- начинка на ваш вибір.
Розігрійте духовку до 180 градусів і приготуйте будь-яку начинку, яку ви хочете додати до піци. Наприклад, залишки вареного м'яса та овочі.
Покладіть піту на деко для духовки, а потім намастіть кожен шматок тонким шаром томатного пюре. Посипте тертим сиром та додайте начинку для піци.
Запікайте в духовці 8 – 10 хвилин, поки сир не розплавиться. Перед подачею залиште охолонути на кілька хвилин, а потім подавайте цілою або скибочками.
Смачна домашня піца на вечерю / Фото huffpost
Лимонний рис із фетою
Інгредієнти:
- 4 столові ложки олії;
- 2 дрібно нарізані цибулини;
- 3 великі дрібно нарізані;
- 1 чайна ложка свіжого меленого чорного перцю;
- 450 грамів рису;
- 1 літр курячого бульйону;
- 1 столова ложка лимонного соку;
- 200 грамів подрібненого сиру фета.
- сіль і перець.
Розігрійте олію в каструлі на середньому вогні. Додайте цибулю, подрібнений часник і чорний перець. Готуйте, постійно помішуючи, близько 2 хвилин.
Додайте рис і перемішуйте дерев'яною ложкою протягом 3 хвилин. Повільно влийте бульйон і лимонний сік та доведіть до кипіння.
Зменшіть вогонь, накрийте кришкою і тушкуйте, поки рис не стане м'яким (приблизно 15 хвилин). Заберіть з вогню і додайте фету. Приправте сіллю і ще чорним перцем за бажанням.
Ідея страви для сімейної вечері / Фото huffpost