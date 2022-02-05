Иногда на приготовление ужина у нас очень мало времени. Эти рецепты быстры, бюджетны и выглядят очень вкусно.

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Картофельные гнездышки с яйцом

Ингредиенты:

1 столовая ложка растительного масла;

2 стакана очищенного и мелко натертого;

200 г замороженного шпината;

4 яйца;

щепотка соли и перца.

Разогрейте духовку до 180 градусов и смажьте маслом форму для кексов. Пальцами выложите в отверстия натертый картофель, прижимая, чтобы образовалась корочка снизу и по бокам.

Выпекайте картофель 5 – 8 минут, а затем выньте из духовки. Добавьте шпинат поверх сладкого картофеля и разбейте яйцо в каждое гнездышко. Посыпьте солью, перцем и верните запекаться еще на 8-10 минут или до готовности белков.



Рецепт ужина за 20 минут.

Пицца из хлеба пита

Ингредиенты:

4 хлеба пита;

2 столовые ложки томатного пюре;

200 г тертого сыра;

начинка по вашему выбору.

Разогрейте духовку до 180 градусов и приготовьте любую начинку, которую вы хотите добавить в пиццу. К примеру, остатки вареного мяса и овощи.

Положите питу на противень для духовки, а затем мажьте каждый кусок тонким слоем томатного пюре. Посыпьте тертым сыром и добавьте начинку для пиццы.

Запекайте в духовке 8 – 10 минут, пока сыр не расплавится. Перед подачей оставьте остыть на несколько минут, а затем подавайте целым или ломтиками.



Вкусная домашняя пицца на ужин.

Лимонный рис с фетой

Ингредиенты:

4 столовых ложки масла;

2 мелко нарезанные луковицы;

3 крупные мелко нарезанные;

1 чайная ложка свежего молотого черного перца;

450 граммов риса;

1 литр куриного бульона;

1 столовая ложка лимонного сока;

200 грамм измельченного сыра фета.

соль и перец.

Разогрейте растительное масло в кастрюле на среднем огне. Добавить лук, измельченный чеснок и черный перец. Готовьте, постоянно помешивая, около 2 минут.

Добавьте рис и перемешивайте деревянной ложкой в ​​течение 3 минут. Медленно влейте бульон и лимонный сок, доведите до кипения.

Убавьте огонь, накройте крышкой и тушите, пока рис не станет мягким (примерно 15 минут). Уберите из огня и добавьте фету. Приправьте солью и черным перцем по желанию.



Идея блюда для семейного ужина / Фото huffpost