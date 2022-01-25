В первую очередь вспомним, что хранение в морозильной камере – довольно коварная штука, ведь не всегда вовремя удается вспомнить о том, что мясо нужно достать заранее, чтобы оно успело оттаять. И вот от этого фактора зависит технология размораживания фарша, которая тоже влияет на его вкус.
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Размораживание в холодильнике
- Когда у вас достаточно времени до начала приготовления блюда
- Переложите пакет с фаршем в миску и отправьте на нижнюю полку холодильника на 16 – 24 часов.
- Если вам не понадобится весь фарш, остатки можно положить в морозилку.
Важно правильно разморозить фарш / Фото pixabay
В холодной воде
- Если у вас нет времени
- Убедитесь, что фарш герметично закрыт и поставьте пакет в раковину или в большую миску.
- Залейте холодной водой, а сверху поставьте что-нибудь тяжелое. Это обеспечит необходимую температуру и равномерность размораживания.
- Подождите 20 – 30 минут. Если есть кристаллы льда, то дайте еще немного времени.
В микроволновке
- Самый быстрый способ
- Переложите фарш из упаковки в миску, которую можно разогревать в микроволновке.
- Выберите режим размораживания и включите микроволновку на 2 – 3 минуты. При необходимости увеличивайте или уменьшайте время на таймере микроволновки.