20 перемог природи у двобої з цивілізацією: вражаючі фото

10 березня 2021 , 14:10
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Джерело:

Bored Panda

Вдосконалюючи собі умови проживання, досить часто люди забувають про екологію та заподіюють їй шкоду. Такі вчинки можуть призводити до катастрофічних наслідків, але природа завжди протистоїть цьому й бореться з такими діями людей.

Ми підготували для вас вражаючі фото, які доводять, що природа має неймовірну силу і може протистояти цілій цивілізації.

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1. Важко повірити, що це фото не з якогось мультфільму Disney

Фото tudointeressante

2. Дерево, яке росте всередині закинутої труби

Фото belbalady

3. Залізничні колії в тайванському лісі

Фото boredpanda

4. Дерево, яке росте з дорожнього знака

Фото izismile

5. Судно, яке затонуло перетворилося на зелений острів

Фото boredpanda

6. Покинутий замок в Ірландії

Фото boredpanda

7. Коріння, яке створює дуже реалістичний візерунок бруківки

Фото boredpanda

8. Дерево, яке зуміло вирости крізь кам'яну стіну

Фото zhuanlan

9. Міст у Новій Зеландії

Фото boredpanda

10. Вілла у Німеччині

Фото boredpanda

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11. Неймовірна боротьба

Фото boredpanda

12. "Крізь поручні…до сонця?"

Фото boredpanda

13. Неймовірний вигляд

Фото boredpanda

14. Закинута оранжерея

Фото boredpanda

15. Радіоактивні автомобілі (після катастрофи на Фокусимі) поглинає природа

Фото boredpanda

16. Плющ поступово "захоплює" автомобіль

Фото boredpanda

17. Будинок постраждав від вітрів у пустелі

Фото boredpanda

18. Справжній витвір мистецтва, створений природою

Фото boredpanda

19. Різниця у фото понад 45 років

Фото boredpanda

20. Закинуте місце, яке "прикрасила" природа

Фото boredpanda