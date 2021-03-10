Совершенствуя себе условия проживания, часто люди забывают об экологии и причиняют ей вред. Такие поступки могут привести к катастрофическим последствиям, но природа всегда противостоит этому и борется с такими действиями людей.

Мы подготовили для вас впечатляющие фото, которые доказывают, что природа обладает невероятной силой и может противостоять целой цивилизации. Читайте также: 10 вещей, которые человечество должно было придумать значительно раньше 1. Трудно поверить, что это фото не из какого-то мультфильма Disney Фото tudointeressante 2. Дерево, растущее внутри заброшенной трубы Фото belbalady 3. Железнодорожные пути в тайваньском лесу Фото boredpanda 4. Дерево, которое растет с дорожного знака Фото izismile 5. Затонувшее судно, которое превратилось в зеленый остров Фото boredpanda 6. Заброшенный замок в Ирландии Фото boredpanda 7. Корни, которые создает очень реалистичный узор Фото boredpanda 8. Дерево, которое сумело вырасти сквозь каменную стену Фото zhuanlan 9. Мост в Новой Зеландии Фото boredpanda 10. Вилла в Германии Фото boredpanda Интересно: И так сойдет: фото о безответственном отношении профессионалов к своей работе 11. Невероятная борьба Фото boredpanda 12. "Сквозь перила ... к солнцу?" Фото boredpanda 13. Невероятный вид Фото boredpanda 14. Заброшенная оранжерея Фото boredpanda 15. Радиоактивные автомобили (после катастрофы на Фокусими) поглощает природа Фото boredpanda 16. Плющ постепенно "захватывает" автомобиль Фото boredpanda 17. Дом пострадал от ветров в пустыне Фото boredpanda 18. Настоящее произведение искусства, созданное природой Фото boredpanda 19. Разница в фото более 45 лет Фото boredpanda 20. Заброшенное место, которое "украсила" природа Фото boredpanda