20 побед природы в поединке с цивилизацией: впечатляющие фото
Совершенствуя себе условия проживания, часто люди забывают об экологии и причиняют ей вред. Такие поступки могут привести к катастрофическим последствиям, но природа всегда противостоит этому и борется с такими действиями людей.
Источник:Bored Panda
Мы подготовили для вас впечатляющие фото, которые доказывают, что природа обладает невероятной силой и может противостоять целой цивилизации.
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1. Трудно поверить, что это фото не из какого-то мультфильма Disney
Фото tudointeressante
2. Дерево, растущее внутри заброшенной трубы
Фото belbalady
3. Железнодорожные пути в тайваньском лесу
Фото boredpanda
4. Дерево, которое растет с дорожного знака
Фото izismile
5. Затонувшее судно, которое превратилось в зеленый остров
Фото boredpanda
6. Заброшенный замок в Ирландии
Фото boredpanda
7. Корни, которые создает очень реалистичный узор
Фото boredpanda
8. Дерево, которое сумело вырасти сквозь каменную стену
Фото zhuanlan
9. Мост в Новой Зеландии
Фото boredpanda
10. Вилла в Германии
Фото boredpanda
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11. Невероятная борьба
Фото boredpanda
12. "Сквозь перила ... к солнцу?"
Фото boredpanda
13. Невероятный вид
Фото boredpanda
14. Заброшенная оранжерея
Фото boredpanda
15. Радиоактивные автомобили (после катастрофы на Фокусими) поглощает природа
Фото boredpanda
16. Плющ постепенно "захватывает" автомобиль
Фото boredpanda
17. Дом пострадал от ветров в пустыне
Фото boredpanda
18. Настоящее произведение искусства, созданное природой
Фото boredpanda
19. Разница в фото более 45 лет
Фото boredpanda
20. Заброшенное место, которое "украсила" природа
Фото boredpanda
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