20 потужних цитат з відеоігор, які мають сенс у реальному житті

Відеоігри давно слід вважати витворами мистецтва і найкращі з них можна сміливо розбирати на цитати. Пропонуємо вашій увазі добірку цікавих, мотивуючих та просто крутих висловлювань зі світу відеоігор.

Найкращі фрагменти відеоігор – це ті, які залишились відлунням у голові через кілька днів, місяців і навіть років після закінчення гри. Від героїчних останніх слів до епічних закликів до битви – подекуди висловлювання у відеоіграх одночасно настільки поетичні та глибокі, що нічим не поступаються цитатам відомих філософів.

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"Пам'ятай про тих, хто відійшов у засвіти, і вони будуть жити вічно."

Сейн, Ori and the Blind Forest

"Немає нічого небезпечнішого, аніж натовп з неправильною ідеєю."

Едер, Pillars of Eternity

"Правильна людина, яка знаходиться в неправильному місці, може змінити світ."

G-man, Half-Life 2

"Стань серед попелу трильйона мертвих душ і запитай привидів, чи честь має значення. Тиша – твоя відповідь."

Явік, Mass Effect 3

"Навіть в темні часи ми не можемо відмовитися від того, що робить нас людьми."

Хан, Metro 2033

Явік з Mass Effect 3 / зображення masseffect2.in

"Найважчі битви ведуться розумом, а не мечем."

Ділліон, Hellblade: Senua's Sacrifice

"Війна – це місце, де молодих і дурних змушують вбивати одне одного старі та розумні."

Ніко Белік, GTA IV

"Навіть хороші керівники приймають неправильні рішення, проте найкращі – беруть за них відповідальність."

Кратос, God of War

"Тінь і світло – це дві сторони однієї медалі. Одне не може існувати без іншого."

Зельда, The Legend of Zelda: Twilight Princess

"Надія – це те, що робить нас сильними. Ось чому ми тут, ось чому ми боремося, коли все інше втрачено."

Пандора, God of War 3

Кратос з God of War 4 / зображення vgtimes

"Час від часу нагадуйте собі, що надмірна впевненість – повільний і підступний вбивця."

Darkest Dungeon

"Найнеприємніше у щасті це те, що ти знаєш, що воно було у тебе, лише коли його немає. Я маю на увазі, ви можете думати, що щасливі, але насправді не вірити в це. Ви зосереджуєтесь на неважливих дрібницях, на кшталт проблем на роботі, або ще чомусь. Тільки озираючись назад, порівнюючи з тим, що маєш зараз, ти справді розумієш, як відчувалося щастя."

Келлог, Fallout 4

"Моє минуле – це не спогад. Це сила за моєю спиною. Воно штовхає і спрямовує. Можливо, мені не завжди подобається, куди воно мене веде, але, як і будь-яка історія, минуле потребує розв'язання. Минуле – це пролог."

Metroid: The Other M

"Наука – це не про те, "чому", а про те, "чому би й ні"."

Кейв Джонсон, Portal 2

"Ми всі робимо вибір у житті, але врешті-решт цей вибір робить нас."

Ендрю Раян, Bioshock

Ендрю Раян з Bioshock / зображення diariodefriki

"Якщо наші долі вже написані, потрібна неабияка сміливість, щоб змінити сценарій."

Алан Вейк, Alan Wake

"Увесь світ боїться неминучого падіння у прірву. Чекайте на цей момент, і коли він настане, не соромтеся стрибати. Тільки коли падаєш – дізнаєшся, чи вмієш ти літати."

Флемет, Dragon Age Origins

"Війна. Війна ніколи не змінюється. Але люди роблять це завдяки дорогам, якими вони проходять."

Fallout: New Vegas

"Якою б темною не була ніч, світанок завжди настає."

Лулу, Final Fantasy X

"Смерть – не така вже й погана альтернатива комунізму."

Fallout 3