20 мощных цитат из видеоигр, которые имеют смысл в реальной жизни
Видеоигры давно следует считать произведениями искусства и лучшие из них можно смело разбирать на цитаты. Предлагаем вашему вниманию подборку интересных, мотивирующих и просто крутых высказываний из мира видеоигр.
Источник:24 канал
Лучшие фрагменты видеоигр – это те, которые остались эхом в голове через несколько дней, месяцев и даже лет после окончания игры. От героических последних слов до эпических призывов к битве – иногда высказывания в видеоиграх одновременно столь поэтические и глубокие, что ничем не уступают цитатам известных философов.
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"Помни о тех, кто отошел в мир иной, и они будут жить вечно."
Сейн, Ori and the Blind Forest
"Нет ничего более опасного, чем толпа с неправильной идеей."
Эдер, Pillars of Eternity
"Правильный человек, который находится в неправильном месте, может изменить мир."
G-man, Half-Life 2
"Стань в пепел триллиона мертвых душ и спроси у призраков, имеет ли значение честь. Тишина – твой ответ."
Явик, Mass Effect 3
"Даже в темные времена мы не можем отказаться от того, что делает нас людьми."
Хан, Metro 2033
Явик из Mass Effect 3 / изображение masseffect2.in
"Самые тяжелые битвы ведутся умом, а не мечом."
Диллион, Hellblade: Senua's Sacrifice
"Война – это место, где молодых и глупых заставляют убивать друг друга старые и умные."
Нико Белик, GTA IV
"Даже хорошие руководители принимают неправильные решения, однако лучшие – берут за них ответственность."
Кратос, God of War
"Тень и свет – это две стороны одной медали. Одно не может существовать без другого."
Зельда, The Legend of Zelda: Twilight Princess
"Надежда – это то, что делает нас сильными. Вот почему мы здесь, вот почему мы боремся, когда все остальное потеряно."
Пандора, God of War 3
Кратос из God of War 4 / изображение vgtimes
"Время от времени напоминайте себе, что чрезмерная уверенность – медленный и коварный убийца".
Darkest Dungeon
"Самое неприятное в счастье это то, что ты знаешь, что оно было у тебя, только когда его нет. Я имею в виду, вы можете думать, что счастливы, но на самом деле не верить в это. Вы сосредотачиваетесь на неважных мелочах, вроде проблем на работе, или еще чем-то. Только оглядываясь назад, по сравнению с тем, что имеешь сейчас, ты действительно понимаешь, как чувствовалось счастье."
Келлог, Fallout 4
"Мое прошлое – это не воспоминание. Это сила за моей спиной. Оно толкает и направляет. Возможно, мне не всегда нравится, куда оно меня ведет, но, как и любая история, прошлое требует решения. Прошлое – это пролог."
Metroid: The Other M
"Наука – это не о том, "почему", а о том, "почему бы и нет"."
Кейв Джонсон, Portal 2
"Мы все делаем выбор в жизни, но в конце концов этот выбор делает нас".
Эндрю Райан, Bioshock
Эндрю Райан из Bioshock / изображение diariodefriki
"Если наши судьбы уже написаны, нужна изрядная смелость, чтобы изменить сценарий."
Алан Вейк, Alan Wake
"Весь мир боится неизбежного падения в пропасть. Ждите этот момент, и когда он наступит, не стесняйтесь прыгать. Только когда падаешь – узнаешь, умеешь ли ты летать."
Флемет, Dragon Age Origins
"Война. Война никогда не меняется. Но люди делают это благодаря дорогам, которые они проходят."
Fallout: New Vegas
"Какой бы темной ни была ночь, рассвет всегда наступает."
Лулу, Final Fantasy X
"Смерть – не такая уж и плохая альтернатива коммунизму".
Fallout 3
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