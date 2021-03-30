Видеоигры давно следует считать произведениями искусства и лучшие из них можно смело разбирать на цитаты. Предлагаем вашему вниманию подборку интересных, мотивирующих и просто крутых высказываний из мира видеоигр.

Лучшие фрагменты видеоигр – это те, которые остались эхом в голове через несколько дней, месяцев и даже лет после окончания игры. От героических последних слов до эпических призывов к битве – иногда высказывания в видеоиграх одновременно столь поэтические и глубокие, что ничем не уступают цитатам известных философов.

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"Помни о тех, кто отошел в мир иной, и они будут жить вечно."

Сейн, Ori and the Blind Forest

"Нет ничего более опасного, чем толпа с неправильной идеей."

Эдер, Pillars of Eternity

"Правильный человек, который находится в неправильном месте, может изменить мир."

G-man, Half-Life 2

"Стань в пепел триллиона мертвых душ и спроси у призраков, имеет ли значение честь. Тишина – твой ответ."

Явик, Mass Effect 3

"Даже в темные времена мы не можем отказаться от того, что делает нас людьми."

Хан, Metro 2033

Явик из Mass Effect 3 / изображение masseffect2.in

"Самые тяжелые битвы ведутся умом, а не мечом."

Диллион, Hellblade: Senua's Sacrifice

"Война – это место, где молодых и глупых заставляют убивать друг друга старые и умные."

Нико Белик, GTA IV

"Даже хорошие руководители принимают неправильные решения, однако лучшие – берут за них ответственность."

Кратос, God of War

"Тень и свет – это две стороны одной медали. Одно не может существовать без другого."

Зельда, The Legend of Zelda: Twilight Princess

"Надежда – это то, что делает нас сильными. Вот почему мы здесь, вот почему мы боремся, когда все остальное потеряно."

Пандора, God of War 3

Кратос из God of War 4 / изображение vgtimes

"Время от времени напоминайте себе, что чрезмерная уверенность – медленный и коварный убийца".

Darkest Dungeon

"Самое неприятное в счастье это то, что ты знаешь, что оно было у тебя, только когда его нет. Я имею в виду, вы можете думать, что счастливы, но на самом деле не верить в это. Вы сосредотачиваетесь на неважных мелочах, вроде проблем на работе, или еще чем-то. Только оглядываясь назад, по сравнению с тем, что имеешь сейчас, ты действительно понимаешь, как чувствовалось счастье."

Келлог, Fallout 4

"Мое прошлое – это не воспоминание. Это сила за моей спиной. Оно толкает и направляет. Возможно, мне не всегда нравится, куда оно меня ведет, но, как и любая история, прошлое требует решения. Прошлое – это пролог."

Metroid: The Other M

"Наука – это не о том, "почему", а о том, "почему бы и нет"."

Кейв Джонсон, Portal 2

"Мы все делаем выбор в жизни, но в конце концов этот выбор делает нас".

Эндрю Райан, Bioshock

Эндрю Райан из Bioshock / изображение diariodefriki

"Если наши судьбы уже написаны, нужна изрядная смелость, чтобы изменить сценарий."

Алан Вейк, Alan Wake

"Весь мир боится неизбежного падения в пропасть. Ждите этот момент, и когда он наступит, не стесняйтесь прыгать. Только когда падаешь – узнаешь, умеешь ли ты летать."

Флемет, Dragon Age Origins

"Война. Война никогда не меняется. Но люди делают это благодаря дорогам, которые они проходят."

Fallout: New Vegas

"Какой бы темной ни была ночь, рассвет всегда наступает."

Лулу, Final Fantasy X

"Смерть – не такая уж и плохая альтернатива коммунизму".

Fallout 3