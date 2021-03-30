20 потужних цитат з відеоігор, які мають сенс у реальному житті
Відеоігри давно слід вважати витворами мистецтва і найкращі з них можна сміливо розбирати на цитати. Пропонуємо вашій увазі добірку цікавих, мотивуючих та просто крутих висловлювань зі світу відеоігор.
Джерело:24 канал
Найкращі фрагменти відеоігор – це ті, які залишились відлунням у голові через кілька днів, місяців і навіть років після закінчення гри. Від героїчних останніх слів до епічних закликів до битви – подекуди висловлювання у відеоіграх одночасно настільки поетичні та глибокі, що нічим не поступаються цитатам відомих філософів.
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"Пам'ятай про тих, хто відійшов у засвіти, і вони будуть жити вічно."
Сейн, Ori and the Blind Forest
"Немає нічого небезпечнішого, аніж натовп з неправильною ідеєю."
Едер, Pillars of Eternity
"Правильна людина, яка знаходиться в неправильному місці, може змінити світ."
G-man, Half-Life 2
"Стань серед попелу трильйона мертвих душ і запитай привидів, чи честь має значення. Тиша – твоя відповідь."
Явік, Mass Effect 3
"Навіть в темні часи ми не можемо відмовитися від того, що робить нас людьми."
Хан, Metro 2033
Явік з Mass Effect 3 / зображення masseffect2.in
"Найважчі битви ведуться розумом, а не мечем."
Ділліон, Hellblade: Senua's Sacrifice
"Війна – це місце, де молодих і дурних змушують вбивати одне одного старі та розумні."
Ніко Белік, GTA IV
"Навіть хороші керівники приймають неправильні рішення, проте найкращі – беруть за них відповідальність."
Кратос, God of War
"Тінь і світло – це дві сторони однієї медалі. Одне не може існувати без іншого."
Зельда, The Legend of Zelda: Twilight Princess
"Надія – це те, що робить нас сильними. Ось чому ми тут, ось чому ми боремося, коли все інше втрачено."
Пандора, God of War 3
Кратос з God of War 4 / зображення vgtimes
"Час від часу нагадуйте собі, що надмірна впевненість – повільний і підступний вбивця."
Darkest Dungeon
"Найнеприємніше у щасті це те, що ти знаєш, що воно було у тебе, лише коли його немає. Я маю на увазі, ви можете думати, що щасливі, але насправді не вірити в це. Ви зосереджуєтесь на неважливих дрібницях, на кшталт проблем на роботі, або ще чомусь. Тільки озираючись назад, порівнюючи з тим, що маєш зараз, ти справді розумієш, як відчувалося щастя."
Келлог, Fallout 4
"Моє минуле – це не спогад. Це сила за моєю спиною. Воно штовхає і спрямовує. Можливо, мені не завжди подобається, куди воно мене веде, але, як і будь-яка історія, минуле потребує розв'язання. Минуле – це пролог."
Metroid: The Other M
"Наука – це не про те, "чому", а про те, "чому би й ні"."
Кейв Джонсон, Portal 2
"Ми всі робимо вибір у житті, але врешті-решт цей вибір робить нас."
Ендрю Раян, Bioshock
Ендрю Раян з Bioshock / зображення diariodefriki
"Якщо наші долі вже написані, потрібна неабияка сміливість, щоб змінити сценарій."
Алан Вейк, Alan Wake
"Увесь світ боїться неминучого падіння у прірву. Чекайте на цей момент, і коли він настане, не соромтеся стрибати. Тільки коли падаєш – дізнаєшся, чи вмієш ти літати."
Флемет, Dragon Age Origins
"Війна. Війна ніколи не змінюється. Але люди роблять це завдяки дорогам, якими вони проходять."
Fallout: New Vegas
"Якою б темною не була ніч, світанок завжди настає."
Лулу, Final Fantasy X
"Смерть – не така вже й погана альтернатива комунізму."
Fallout 3
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