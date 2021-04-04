20 корисних товарів для тих, хто любить відпочивати в кемпінгу

21:55

Люди, які люблять кемпінг завжди періодично купують собі нові речі, які згодяться під час походів на пікніки, прогулянок в лісі чи просто ночівлі в наметах. У них є чимало різного спорядження, завдяки якому можна класно та весело відпочити на природі.