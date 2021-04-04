20 корисних товарів для тих, хто любить відпочивати в кемпінгу
Люди, які люблять кемпінг завжди періодично купують собі нові речі, які згодяться під час походів на пікніки, прогулянок в лісі чи просто ночівлі в наметах. У них є чимало різного спорядження, завдяки якому можна класно та весело відпочити на природі.
Джерело:24 канал
Як правило, таких людей складно здивувати й обрати гідний сюрприз, який їх точно вразить. Але ми підготували для вас список презентів, які точно сподобаються справжньому туристу.
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1. Переносне водонепроникне багаття
Фото amazon
2. Практичний ліхтарик на голову
Фото amazon
3. Набір мінішампурів для смаження зефіру
Фото sofiaworldwide
4. Кемпінговий стілець
Фото amazon
5. Туристичний рюкзак та водонепроникний чохол для нього
Фото majestic
6. Якісний намет
Фото karpaty.love
7. Аксесуари для намету (кілки, тент, дуги тощо)
Фото amazon
8. Спальний мішок
Фото tramontana
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9. Автомобільний намет
Фото amazon
10. Надувний матрац, який займає мало місця
Фото amazon
11. Гамак
Фото lastday
12. Кемпінговий тент
Фото naturehike
13. Оригінальна система фільтрації води
Фото buzzfeed
14. Багаторазова пляшка для води
Фото gorgany
15. Переносний стіл
Фото aicon-nardy
16. Набір посуду для приготування їжі в природних умовах
Фото walmart
17. Набір казанків різного розміру
Фото amazon
18. Багатофункціональний ключ
Фото pinterest
19. Набір для захисту від комах
Фото amazon
20. Туристичний каримат
Фото prom.ua
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