Люди, які люблять кемпінг завжди періодично купують собі нові речі, які згодяться під час походів на пікніки, прогулянок в лісі чи просто ночівлі в наметах. У них є чимало різного спорядження, завдяки якому можна класно та весело відпочити на природі.

Як правило, таких людей складно здивувати й обрати гідний сюрприз, який їх точно вразить. Але ми підготували для вас список презентів, які точно сподобаються справжньому туристу. Читайте також: Ці 16 речей ви просто зобов'язані взяти із собою в подорож 1. Переносне водонепроникне багаття Фото amazon 2. Практичний ліхтарик на голову Фото amazon 3. Набір мінішампурів для смаження зефіру Фото sofiaworldwide 4. Кемпінговий стілець Фото amazon 5. Туристичний рюкзак та водонепроникний чохол для нього Фото majestic 6. Якісний намет Фото karpaty.love 7. Аксесуари для намету (кілки, тент, дуги тощо) Фото amazon 8. Спальний мішок Фото tramontana Цікаво: Для тих, хто любить подорожувати: оригінальні спальники, які захочуть мати всі мандрівники 9. Автомобільний намет Фото amazon 10. Надувний матрац, який займає мало місця Фото amazon 11. Гамак Фото lastday 12. Кемпінговий тент Фото naturehike 13. Оригінальна система фільтрації води Фото buzzfeed 14. Багаторазова пляшка для води Фото gorgany 15. Переносний стіл Фото aicon-nardy 16. Набір посуду для приготування їжі в природних умовах Фото walmart 17. Набір казанків різного розміру Фото amazon 18. Багатофункціональний ключ Фото pinterest 19. Набір для захисту від комах Фото amazon 20. Туристичний каримат Фото prom.ua