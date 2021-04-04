20 полезных товаров для тех, кто любит отдыхать в кемпинге
Люди, которые любят кемпинг всегда периодически покупают себе новые вещи, которые пригодятся во время походов на пикники, прогулок в лесу или просто ночевки в палатках. У них есть немало различного снаряжения, благодаря которому можно классно и весело отдохнуть на природе.
Источник:24 канал
Как правило, таких людей сложно удивить и выбрать достойный сюрприз, который их точно поразит. Но мы подготовили для вас список презентов, которые точно понравятся настоящему туристу.
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1. Переносной водонепроницаемый костер
Фото amazon
2. Практичный фонарик на голову
Фото amazon
3. Набор мини-шампуров для жарки зефира
Фото sofiaworldwide
4. Кемпинговый стул
Фото amazon
5. Туристический рюкзак и водонепроницаемый чехол для него
Фото majestic
6. Качественная палатка
Фото karpaty.love
7. Аксессуары для палатки (колышки, тент, дуги и т. д.)
Фото amazon
8. Спальный мешок
Фото tramontana
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9. Автомобильная палатка
Фото amazon
10. Надувной матрас, который занимает мало места
Фото amazon
11. Гамак
Фото lastday
12. Кемпинговой тент
Фото naturehike
13. Оригинальная система фильтрации воды
Фото buzzfeed
14. Многоразовая бутылка для воды
Фото gorgany
15. Переносной стол
Фото aicon-nardy
16. Набор посуды для приготовления еды в природных условиях
Фото walmart
17. Набор котелков разного размера
Фото amazon
18. Многофункциональный ключ
Фото pinterest
19. Набор для защиты от насекомых
Фото amazon
20. Туристический каримат
Фото prom.ua
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