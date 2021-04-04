Люди, которые любят кемпинг всегда периодически покупают себе новые вещи, которые пригодятся во время походов на пикники, прогулок в лесу или просто ночевки в палатках. У них есть немало различного снаряжения, благодаря которому можно классно и весело отдохнуть на природе.

Как правило, таких людей сложно удивить и выбрать достойный сюрприз, который их точно поразит. Но мы подготовили для вас список презентов, которые точно понравятся настоящему туристу.

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1. Переносной водонепроницаемый костер

Фото amazon

2. Практичный фонарик на голову

Фото amazon

3. Набор мини-шампуров для жарки зефира

Фото sofiaworldwide

4. Кемпинговый стул

Фото amazon

5. Туристический рюкзак и водонепроницаемый чехол для него

Фото majestic

6. Качественная палатка

Фото karpaty.love

7. Аксессуары для палатки (колышки, тент, дуги и т. д.)

Фото amazon

8. Спальный мешок

Фото tramontana

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9. Автомобильная палатка

Фото amazon

10. Надувной матрас, который занимает мало места

Фото amazon

11. Гамак

Фото lastday

12. Кемпинговой тент

Фото naturehike

13. Оригинальная система фильтрации воды

Фото buzzfeed

14. Многоразовая бутылка для воды

Фото gorgany

15. Переносной стол

Фото aicon-nardy

16. Набор посуды для приготовления еды в природных условиях

Фото walmart

17. Набор котелков разного размера

Фото amazon

18. Многофункциональный ключ

Фото pinterest

19. Набор для защиты от насекомых

Фото amazon

20. Туристический каримат

Фото prom.ua