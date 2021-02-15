20 фото, які були зроблені випадково, а тепер заполонили мережу

15 лютого 2021 , 18:03
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Джерело:

Bored Panda

Іноді ми їдемо в громадському транспорті, прогулюємося в парку або просто повертаємося додому з роботи та помічаємо щось особливе й несподіване. Ми дивуємося і не завжди встигаємо це сфотографувати.

Але є люди, які миттєво реагують на побачене і встигають "зловити" особливі миті. Після чого діляться в мережі цими фото.

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1. Особливий ландшафтний дизайн біля стоматологічного кабінету

Фото boredpanda

2. Портрет на оксамитовому покривалі

Фото boredpanda

3. Спочатку здається, що цей автомобіль літає в повітрі

Фото boredpanda

4. Як це взагалі можливо зробити?

Фото boredpanda

5. Це просто краплини роси. А ви що подумали?

Фото boredpanda

6. Ванна кімната, на стіні якої висить картина із зображенням цієї ж кімнати

Фото boredpanda

7. Тримач для ручок та олівців

Фото boredpanda

8. Іноді не варто поспішати мити автівку. Краще якийсь час помилуватися цим пейзажем.

Фото boredpanda

9. Оригінальний декор чашки з какао та маршмелоу

Фото boredpanda

10. "Здогадайтеся, де ховався наш кіт."

Фото boredpanda

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11. Продавець настільних ігор точно любить свою роботу

Фото boredpanda

12. Нічого особливого, просто велика ігуана зі снігу

Фото boredpanda

13. Коли власник дуже-дуже любить свого домашнього улюбленця

Фото boredpanda

14. Ідеальний автомат для ласунів

Фото boredpanda

15. "Мій пес страшенно не любить, коли в очі потрапляє сніг чи дощ, тому ми подарували йому на Різдво окуляри. Здається, він оцінив подарунок."

Фото boredpanda

16. Диплом, який поміститься навіть у гаманці

Фото boredpanda

17. "Моя тітка розлила вино і побила келих навпіл."

Фото boredpanda

18. "На окулярах залишився відбиток ока після того, як я себе випадково вдарив."

Фото boredpanda

19. "Пульт для моєї бабусі."

Фото boredpanda

20. Кофтина з маскою. Здається, це дуже зручно і тепло.

Фото boredpanda