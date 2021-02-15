20 фото, которые были сделаны случайно, а теперь заполонили сеть
Иногда мы едем в общественном транспорте, прогуливаемся в парке или просто возвращаемся домой с работы и замечаем что-то особенное и неожиданное. Мы удивляемся и не всегда успеваем это сфотографировать.
Источник:Bored Panda
Но есть люди, которые мгновенно реагируют на увиденное и успевают "поймать" особые моменты. После чего делятся в сети этими фото.
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1. Особый ландшафтный дизайн у стоматологического кабинета
Фото boredpanda
2. Портрет на бархатном покрывале
Фото boredpanda
3. Сначала кажется, что этот автомобиль летает в воздухе
Фото boredpanda
4. Как это вообще возможно сделать?
Фото boredpanda
5. Это просто капли росы. А вы что подумали?
Фото boredpanda
6. Ванная комната, на стене которой висит картина с изображением этой же комнаты
Фото boredpanda
7. Держатель для ручек и карандашей
Фото boredpanda
8. Иногда не стоит спешить мыть машину. Лучше полюбоваться этим пейзажем.
Фото boredpanda
9. Оригинальный декор чашки с какао и маршмеллоу
Фото boredpanda
10. "Догадайтесь, где прятался наш кот."
Фото boredpanda
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11. Продавец настольных игр точно любит свою работу
Фото boredpanda
12. Ничего особенного, просто большая игуана из снега
Фото boredpanda
13. Когда владелец очень-очень любит своего домашнего любимца
Фото boredpanda
14. Идеальный автомат для сладкоежек
Фото boredpanda
15. "Мой пес очень не любит, когда в глаза попадает снег или дождь, поэтому мы подарили ему на Рождество очки. Кажется, он оценил подарок."
Фото boredpanda
16. Диплом, который поместится даже в кошельке
Фото boredpanda
17. "Моя тетя разлила вино и побила бокал пополам."
Фото boredpanda
18. "На очках остался отпечаток глаза после того, как я себя случайно ударил."
Фото boredpanda
19. "Пульт для моей бабушки."
Фото boredpanda
20. Кофточка с маской. Кажется, это очень удобно и тепло.
Фото boredpanda
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