Иногда мы едем в общественном транспорте, прогуливаемся в парке или просто возвращаемся домой с работы и замечаем что-то особенное и неожиданное. Мы удивляемся и не всегда успеваем это сфотографировать.

Но есть люди, которые мгновенно реагируют на увиденное и успевают "поймать" особые моменты. После чего делятся в сети этими фото. Читайте также: Уличные изображения, которые стали настоящим искусством: впечатляющие фото 1. Особый ландшафтный дизайн у стоматологического кабинета Фото boredpanda 2. Портрет на бархатном покрывале Фото boredpanda 3. Сначала кажется, что этот автомобиль летает в воздухе Фото boredpanda 4. Как это вообще возможно сделать? Фото boredpanda 5. Это просто капли росы. А вы что подумали? Фото boredpanda 6. Ванная комната, на стене которой висит картина с изображением этой же комнаты Фото boredpanda 7. Держатель для ручек и карандашей Фото boredpanda 8. Иногда не стоит спешить мыть машину. Лучше полюбоваться этим пейзажем. Фото boredpanda 9. Оригинальный декор чашки с какао и маршмеллоу Фото boredpanda 10. "Догадайтесь, где прятался наш кот." Фото boredpanda Интересно: Когда лень победила здравый смысл: 10 фотодоказательств 11. Продавец настольных игр точно любит свою работу Фото boredpanda 12. Ничего особенного, просто большая игуана из снега Фото boredpanda 13. Когда владелец очень-очень любит своего домашнего любимца Фото boredpanda 14. Идеальный автомат для сладкоежек Фото boredpanda 15. "Мой пес очень не любит, когда в глаза попадает снег или дождь, поэтому мы подарили ему на Рождество очки. Кажется, он оценил подарок." Фото boredpanda 16. Диплом, который поместится даже в кошельке Фото boredpanda 17. "Моя тетя разлила вино и побила бокал пополам." Фото boredpanda 18. "На очках остался отпечаток глаза после того, как я себя случайно ударил." Фото boredpanda 19. "Пульт для моей бабушки." Фото boredpanda 20. Кофточка с маской. Кажется, это очень удобно и тепло. Фото boredpanda