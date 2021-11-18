20 бутербродів з 3 інгредієнтів: смачні ідеї для швидких сніданків

18 листопада 2021 , 11:43
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Джерело:

інстаграм Олени Фаградян

Бутерброд – універсальна закуска. Вона підходить як для сніданку чи перекусу на роботі, так і для святкового столу. І, мабуть, кожен має свій улюблений рецепт. А сьогодні у вас є шанс додати до цього списку ще кілька смачних поєднань.

Бутерброди – це завжди величезне поле для польоту фантазії, тож і урізноманітнити рецепт й подачу закуски у цьому випадку, мабуть, найпростіше. Нутриціологиня Олена Фаградян у своїй добірці зібрала 20 незвичних ідей, з чого можна приготувати смачну канапку.

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Порада! За основу використовуйте улюблений хліб або хлібці.

20 бутербродів з трьох інгредієнтів

  1. Червона риба + авокадо + яйце-пашот
  2. Вершковий сир + риба холодного копчення + огірок
  3. Авокадо + яйце-пашот + зелена цибуля
  4. Вершковий сир + червона ікра + зелень
  5. Сир + тунець + листя салату
  6. Пюре авокадо + креветки + шпинат
  7. Помідор + тунець + маслини
  8. Запечений перець + тунець + оливки
  9. Печінка тріски + огірок + зелень
  10. Печінка тріски + відварене яйце + зелена цибуля
  11. Відварене яйце + оселедець + червона цибуля
  12. Соус песто + креветки + маслини
  13. Помідор + запечена курка / індичка + твердий сир
  14. Плавлений сир + в'ялені томати + курка або індичка
  15. Бринза + курка / індичка + маслини
  16. Соус песто + відварена / запечена яловичина + маринований огірок
  17. Вершковий сир + яловичина + редис
  18. Паштет з курячої / яловичої печінки + огірок + редис
  19. Сир + яловичий язик + помідор
  20. Моцарелла + запечений перець + помідор.

Смачного!

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20 рецептів для бутербродів / Фото instagram

Текст публікації Олени Фаградян:

20 бутербродів із 3-х інгредієнтів. Ловіть ідеї на будь-який смак! Як основу використовуємо хліб/хлібці.

С/с червона риба+авокадо+яйце-пашот
Сирний сир + риба х/к + огірок
Авокадо+яйце-пашот+зелена цибуля
Сирний сир + червона ікра + зелень
Сирний сир + тунець у с/с + салатне листя
Розім'ятий авокадо+креветки+шпинат
Помідор + тунець у с/с + маслини
Запечений перець + тунець у с/с+оливки
Печінка тріски + огірок + зелень
Печінка тріски + відварене яйце + зелена цибуля
Відварене яйце + оселедець + червона цибуля
Соус песто + креветки + маслини
Помідор+запечена курка/індичка+сир
Плавлений сир+в'ялені томати+курка/індичка
Бринза + курка / індичка + маслини
Соус песто+ відварена/запечена яловичина + маринований огірок
Сирний сир + яловичина + редис
Паштет з курячої/яловичої печінки+огірок+редис
Сирний сир + яловича мова + помідор
Моцарелла+запечений перець+помідор.

Автор: Назарій Сорока