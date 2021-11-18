20 бутербродів з 3 інгредієнтів: смачні ідеї для швидких сніданків
Джерело:інстаграм Олени Фаградян
Бутерброд – універсальна закуска. Вона підходить як для сніданку чи перекусу на роботі, так і для святкового столу. І, мабуть, кожен має свій улюблений рецепт. А сьогодні у вас є шанс додати до цього списку ще кілька смачних поєднань.
Бутерброди – це завжди величезне поле для польоту фантазії, тож і урізноманітнити рецепт й подачу закуски у цьому випадку, мабуть, найпростіше. Нутриціологиня Олена Фаградян у своїй добірці зібрала 20 незвичних ідей, з чого можна приготувати смачну канапку.
І ще Бурек по-сербськи: рецепт м'ясного пирога, який оцінить навіть найвимогливіший гурманПорада! За основу використовуйте улюблений хліб або хлібці.
20 бутербродів з трьох інгредієнтів
- Червона риба + авокадо + яйце-пашот
- Вершковий сир + риба холодного копчення + огірок
- Авокадо + яйце-пашот + зелена цибуля
- Вершковий сир + червона ікра + зелень
- Сир + тунець + листя салату
- Пюре авокадо + креветки + шпинат
- Помідор + тунець + маслини
- Запечений перець + тунець + оливки
- Печінка тріски + огірок + зелень
- Печінка тріски + відварене яйце + зелена цибуля
- Відварене яйце + оселедець + червона цибуля
- Соус песто + креветки + маслини
- Помідор + запечена курка / індичка + твердий сир
- Плавлений сир + в'ялені томати + курка або індичка
- Бринза + курка / індичка + маслини
- Соус песто + відварена / запечена яловичина + маринований огірок
- Вершковий сир + яловичина + редис
- Паштет з курячої / яловичої печінки + огірок + редис
- Сир + яловичий язик + помідор
- Моцарелла + запечений перець + помідор.
Смачного!
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20 рецептів для бутербродів / Фото instagram
Текст публікації Олени Фаградян:
20 бутербродів із 3-х інгредієнтів. Ловіть ідеї на будь-який смак! Як основу використовуємо хліб/хлібці.
С/с червона риба+авокадо+яйце-пашот
Сирний сир + риба х/к + огірок
Авокадо+яйце-пашот+зелена цибуля
Сирний сир + червона ікра + зелень
Сирний сир + тунець у с/с + салатне листя
Розім'ятий авокадо+креветки+шпинат
Помідор + тунець у с/с + маслини
Запечений перець + тунець у с/с+оливки
Печінка тріски + огірок + зелень
Печінка тріски + відварене яйце + зелена цибуля
Відварене яйце + оселедець + червона цибуля
Соус песто + креветки + маслини
Помідор+запечена курка/індичка+сир
Плавлений сир+в'ялені томати+курка/індичка
Бринза + курка / індичка + маслини
Соус песто+ відварена/запечена яловичина + маринований огірок
Сирний сир + яловичина + редис
Паштет з курячої/яловичої печінки+огірок+редис
Сирний сир + яловича мова + помідор
Моцарелла+запечений перець+помідор.