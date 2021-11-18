Бутерброды – это всегда огромное поле для полета фантазии, поэтому и разнообразить рецепт и подачу закуски в этом случае, пожалуй, самое простое, что может быть. Нутрициолог Елена Фаградян в своей подборке собрала 20 необычных идей, из чего можно приготовить вкусный бутерброд.
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20 бутербродов из трех ингредиентов
- Красная рыба + авокадо + яйцо-пашот
- Сливочный творог + рыба холодного копчения + огурец
- Авокадо + яйцо-пашот + зеленый лук
- Сливочный творог + красная икра + зелень
- Сыр+тунец+листья салата
- Пюре авокадо + креветки + шпинат
- Помидор + тунец + маслины
- Запеченный перец + тунец + оливки
- Печень трески + огурец + зелень
- Печень трески + отварное яйцо + зеленый лук
- Отварное яйцо + сельдь + красный лук
- Соус песто + креветки + маслини
- Помидор + запеченная курица/индейка + твердый сыр
- Плавленый сыр + вяленые томаты + курица или индейка
- Бринза + курица / индейка + маслины
- Соус песто + отварная/запеченная говядина + маринованный огурец
- Сливочный творог + говядина + редис
- Паштет из куриной/говяжьей печени + огурец + редис
- Сыр + говяжий язык + помидор
- Моцарелла + запеченный перец + помидор.
Приятного аппетита!
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20 рецептов для бутербродов / Фото instagram
Текст публикации Елены Фаградян:
20 бутербродов из 3 ингредиентов. Ловите идеи на любой вкус! В качестве основы используем хлеб/хлебцы.
С/с красная рыба+авокадо+яйцо-пашот
Сырный сыр + рыба х/к + огурец
Авокадо+яйцо-пашот+зеленый лук
Сырный сыр + красная икра + зелень
Сырный сыр + тунец в с/с + салатные листья
Размятый авокадо +креветки+шпинат
Помидор + тунец в с/с + маслины
Запеченный перец + тунец в с/с+оливки
Печень трески + огурец + зелень
Печень трески + отварное яйцо + зеленый лук
Отварное яйцо + сельдь + красный лук
Соус песто + е
Помидор+запеченная курица/индейка+творог
Плавленый сыр+вяленые томаты+курица/индейка
Бринза + курица/индейка + маслины
Соус песто+ отварная/запеченная говядина + маринованный огурец
Сырный творог + говядина + редис
Паштет из куриной/говяжьей печени+огурец+редис
Сырный сыр+говяжий язык+помидор
Моцарелла+запеченный перец+помидор.