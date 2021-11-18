Бутерброды – это всегда огромное поле для полета фантазии, поэтому и разнообразить рецепт и подачу закуски в этом случае, пожалуй, самое простое, что может быть. Нутрициолог Елена Фаградян в своей подборке собрала 20 необычных идей, из чего можно приготовить вкусный бутерброд.

И еще Бурек по-сербски: рецепт мясного пирога, который оценит даже самый требовательный гурман

Совет! За основу используйте любимый хлеб или хлебцы.

20 бутербродов из трех ингредиентов

Красная рыба + авокадо + яйцо-пашот Сливочный творог + рыба холодного копчения + огурец Авокадо + яйцо-пашот + зеленый лук Сливочный творог + красная икра + зелень Сыр+тунец+листья салата Пюре авокадо + креветки + шпинат Помидор + тунец + маслины Запеченный перец + тунец + оливки Печень трески + огурец + зелень Печень трески + отварное яйцо + зеленый лук Отварное яйцо + сельдь + красный лук Соус песто + креветки + маслини Помидор + запеченная курица/индейка + твердый сыр Плавленый сыр + вяленые томаты + курица или индейка Бринза + курица / индейка + маслины Соус песто + отварная/запеченная говядина + маринованный огурец Сливочный творог + говядина + редис Паштет из куриной/говяжьей печени + огурец + редис Сыр + говяжий язык + помидор Моцарелла + запеченный перец + помидор.

Приятного аппетита!

Читайте также Новый тренд у кулинарии: как приготовить дома те самые сырники из TikTok – вирусный рецепт



20 рецептов для бутербродов / Фото instagram

Текст публикации Елены Фаградян:

20 бутербродов из 3 ингредиентов. Ловите идеи на любой вкус! В качестве основы используем хлеб/хлебцы.