19 изобретений, которые могли бы существенно облегчить нашу жизнь
Без научных открытий, человечество не достигло бы того уровня развития, на котором находится сегодня. Но есть идеи, которые нельзя назвать основными с точки зрения науки, промышленности, однако они значительно облегчают повседневную жизнь многих людей.
Поэтому Идеи 24 собрали интересные изобретения, которые кажутся даже смешными.
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Если вам нравится пользоваться утюгом, а его стандартный размер не везде удобный
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Зато вы не будете волноваться, что что-то перепутали
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В этом туалете не нужно прикасаться к двери, чтобы открыть ее
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Так удобнее: левая для вызова медиков, правая – для пожарных
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Карниз, который спасает утренний сон от солнечного света
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На этом заборе можно безопасно посидеть
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Формы для выпечки в библиотеке. Но вот только зачем они там? Печь где?
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Вечная проблема угловых шкафов
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Так очки занимают меньше места и их удобно носить с собой
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Бутылка, которую можно использовать как гантель гораздо удобнее
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Здесь можно прополоскать рот после еды
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Чтобы собаки не переживали, но и не пугали прохожих во время ожидания хозяина у магазина, для них придумали специальные кабинки
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Для тех, кто предпочитает твердое мило
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