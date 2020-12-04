Без научных открытий, человечество не достигло бы того уровня развития, на котором находится сегодня. Но есть идеи, которые нельзя назвать основными с точки зрения науки, промышленности, однако они значительно облегчают повседневную жизнь многих людей.

Поэтому Идеи 24 собрали интересные изобретения, которые кажутся даже смешными. Читайте также: 7 странных бизнес-идей, которые неожиданно для всех стали успешными Если вам нравится пользоваться утюгом, а его стандартный размер не везде удобный

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