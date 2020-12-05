Більшість людей нехтує правилами етикету. Дехто це робить через відсутність знань, а дехто просто не хоче ускладнювати собі життя. Проте є правила, які повинен знати кожен, хто поважає не лише своє оточення, а й себе.

Ідеї 24 радять вам уважно перечитати добірку основних правил етикету, запам'ятати кожен пункт і сміливо реалізовувати його в житті. Читайте також: Міфи з дитинства, у які ми досі дарма віримо: 10 популярних вигадок Коли приймаєте гостей Коли у вас вдома збираються гості, то зустрівши знайомих на порозі, не варто одразу запрошувати їх до решти колективу. Спочатку нові гості повинні зняти верхній одяг, привести себе в порядок, заховати свої речі, і тільки після цього приєднатися до тих, хто прийшов раніше. Фото delfi Якщо гості принесли їжу або напої як подарунок, варто їх подати до столу. Якщо ви є гостем і вам терміново потрібно покинути всю компанію, не оголошуйте про це при всіх. За правилами етикету варто покликати господаря, повідомити йому про зміну планів, тактовно вибачитися і піти. З усіма гостями прощатися зовсім не обов'язково. Фото myseldon У ресторані Не користуйтеся косметичними засобами в громадських місцях. За правилами етикету за столом у ресторані з косметичних засобів ви можете використовувати лише губну помаду. Фото figyelj Якщо за столом вам захотілося пити та ви вирішили налити води чи соку в склянку, не поспішайте. Спочатку ви повинні запропонувати напій усім присутнім і тільки після цього налити собі. Не "тягніться" за якоюсь стравою через увесь стіл. Або куштуйте те, що біля вас, або ввічливо попросіть передати тарілку зі стравою. Ложку для супу ніколи не кладіть на стіл. Вона повинна бути в тарілці. За правилами етикету, п'ючи чай і каву, потрібно по-різному тримати чашки. Фото figyelj Цікаво: Звички, які дратують усіх: 15 популярних прикладів Загальні правила Не можна класти на робочий стіл головні убори, парасольки, рюкзаки та сумки. Винятком можуть бути лише мініатюрні клатчі. Під час сидіння не "схрещуйте" ноги. Сядьте так, щоб коліна торкалися одне одного, але не "схрещувалися"». Фото caak Де б ви не були, сушіть парасольку в закритому вигляді. Якщо ви відвідуєте театр, кіно або концерт, до своїх місць проходьте так, щоб ви бачили обличчя тих, хто прийшов раніше. Першим повинен проходити чоловік. Не приходьте в гості без запрошення чи принаймні без попередження. Незалежно від віку, статі та професійних досягнень завжди першим вітається той, хто заходить у приміщення. Чоловік не повинен носити жіночі сумочки. У таємниці краще тримати: вік, фінансове становище, сімейні сварки, релігію, проблеми зі здоров'ям, подарунки, шану і безчестя. Фото alinecarvalhotri