17 правил етикету, які повинен знати кожен
Більшість людей нехтує правилами етикету. Дехто це робить через відсутність знань, а дехто просто не хоче ускладнювати собі життя. Проте є правила, які повинен знати кожен, хто поважає не лише своє оточення, а й себе.
Ідеї 24 радять вам уважно перечитати добірку основних правил етикету, запам'ятати кожен пункт і сміливо реалізовувати його в житті.
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Коли приймаєте гостей
- Коли у вас вдома збираються гості, то зустрівши знайомих на порозі, не варто одразу запрошувати їх до решти колективу. Спочатку нові гості повинні зняти верхній одяг, привести себе в порядок, заховати свої речі, і тільки після цього приєднатися до тих, хто прийшов раніше.
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- Якщо гості принесли їжу або напої як подарунок, варто їх подати до столу.
- Якщо ви є гостем і вам терміново потрібно покинути всю компанію, не оголошуйте про це при всіх. За правилами етикету варто покликати господаря, повідомити йому про зміну планів, тактовно вибачитися і піти. З усіма гостями прощатися зовсім не обов'язково.
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У ресторані
- Не користуйтеся косметичними засобами в громадських місцях.
- За правилами етикету за столом у ресторані з косметичних засобів ви можете використовувати лише губну помаду.
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- Якщо за столом вам захотілося пити та ви вирішили налити води чи соку в склянку, не поспішайте. Спочатку ви повинні запропонувати напій усім присутнім і тільки після цього налити собі.
- Не "тягніться" за якоюсь стравою через увесь стіл. Або куштуйте те, що біля вас, або ввічливо попросіть передати тарілку зі стравою.
- Ложку для супу ніколи не кладіть на стіл. Вона повинна бути в тарілці.
- За правилами етикету, п'ючи чай і каву, потрібно по-різному тримати чашки.
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Загальні правила
- Не можна класти на робочий стіл головні убори, парасольки, рюкзаки та сумки. Винятком можуть бути лише мініатюрні клатчі.
- Під час сидіння не "схрещуйте" ноги. Сядьте так, щоб коліна торкалися одне одного, але не "схрещувалися"».
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- Де б ви не були, сушіть парасольку в закритому вигляді.
- Якщо ви відвідуєте театр, кіно або концерт, до своїх місць проходьте так, щоб ви бачили обличчя тих, хто прийшов раніше. Першим повинен проходити чоловік.
- Не приходьте в гості без запрошення чи принаймні без попередження.
- Незалежно від віку, статі та професійних досягнень завжди першим вітається той, хто заходить у приміщення.
- Чоловік не повинен носити жіночі сумочки.
- У таємниці краще тримати: вік, фінансове становище, сімейні сварки, релігію, проблеми зі здоров'ям, подарунки, шану і безчестя.
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