17 правил этикета, которые должен знать каждый
Большинство людей пренебрегает правилами этикета. Некоторые это делает из-за отсутствия знаний, а некоторые просто не хотят усложнять себе жизнь. Однако есть правила, которые должен знать каждый, кто уважает не только свое окружение, но и себя.
Идеи 24 советуют вам внимательно перечитать подборку основных правил этикета, запомнить каждый пункт и смело реализовывать его в жизни.
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Когда принимаете гостей
- Когда у вас дома собираются гости, то встретив знакомых на пороге, не стоит сразу приглашать их в коллектив. Сначала новые гости должны снять верхнюю одежду, привести себя в порядок, спрятать свои вещи, и только после этого присоединиться к тем, кто пришел раньше.
Фото delfi
- Если гости принесли еду или напитки в качестве подарка, стоит их подать к столу.
- Если вы являетесь гостем и вам срочно нужно покинуть всю компанию, не объявляйте об этом при всех. По правилам этикета стоит позвать хозяина, сообщить ему об изменении планов, тактично извиниться и уйти. Со всеми гостями прощаться совсем не обязательно.
Фото myseldon
В ресторане
- Не пользуйтесь косметическими средствами в общественных местах.
- По правилам этикета за столом в ресторане из косметических средств можно использовать только губную помаду.
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- Если за столом вам захотелось пить и вы решили налить воды или сока в стакан, не торопитесь. Сначала вы должны предложить напиток всем присутствующим и только после этого налить себе.
- Не "тянитесь" до блюда через весь стол. Или пробуйте то, что ближе, или вежливо попросите передать тарелку с блюдом.
- Ложку для супа никогда не кладите на стол. Она должна быть в тарелке.
- По правилам этикета, попивая чай и кофе, нужно по-разному держать чашки.
Фото figyelj
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Общие правила
- Нельзя класть на рабочий стол головные уборы, зонты, рюкзаки и сумки. Исключением могут быть только миниатюрные клатчи.
- Во время сидения не "скрещивайте" ноги. Сядьте так, чтобы колени касались друг друга, но не "скрещивались".
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- Где бы вы ни были, сушите зонт в закрытом виде.
- Если вы посещаете театр, кино или концерт, к своим местам проходите так, чтобы вы видели лица тех, кто пришел раньше. Первым должен проходить мужчина.
- Не приходите в гости без приглашения или хотя бы без предупреждения.
- Независимо от возраста, пола и профессиональных достижений всегда первым здоровается тот, кто заходит в помещение.
- Мужчина не должен носить женские сумочки.
- В тайне лучше держать: возраст, финансовое положение, семейные ссоры, религию, проблемы со здоровьем, подарки, почет и бесчестье.
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