Большинство людей пренебрегает правилами этикета. Некоторые это делает из-за отсутствия знаний, а некоторые просто не хотят усложнять себе жизнь. Однако есть правила, которые должен знать каждый, кто уважает не только свое окружение, но и себя.

Идеи 24 советуют вам внимательно перечитать подборку основных правил этикета, запомнить каждый пункт и смело реализовывать его в жизни. Читайте также: Мифы с детства, в которые мы до сих пор зря верим: 10 популярных выдумок Когда принимаете гостей Когда у вас дома собираются гости, то встретив знакомых на пороге, не стоит сразу приглашать их в коллектив. Сначала новые гости должны снять верхнюю одежду, привести себя в порядок, спрятать свои вещи, и только после этого присоединиться к тем, кто пришел раньше. Фото delfi Если гости принесли еду или напитки в качестве подарка, стоит их подать к столу. Если вы являетесь гостем и вам срочно нужно покинуть всю компанию, не объявляйте об этом при всех. По правилам этикета стоит позвать хозяина, сообщить ему об изменении планов, тактично извиниться и уйти. Со всеми гостями прощаться совсем не обязательно. Фото myseldon В ресторане Не пользуйтесь косметическими средствами в общественных местах. По правилам этикета за столом в ресторане из косметических средств можно использовать только губную помаду. Фото figyelj Если за столом вам захотелось пить и вы решили налить воды или сока в стакан, не торопитесь. Сначала вы должны предложить напиток всем присутствующим и только после этого налить себе. Не "тянитесь" до блюда через весь стол. Или пробуйте то, что ближе, или вежливо попросите передать тарелку с блюдом. Ложку для супа никогда не кладите на стол. Она должна быть в тарелке. По правилам этикета, попивая чай и кофе, нужно по-разному держать чашки. Фото figyelj Интересно: Привычки, которые раздражают всех: 15 популярных примеров Общие правила Нельзя класть на рабочий стол головные уборы, зонты, рюкзаки и сумки. Исключением могут быть только миниатюрные клатчи. Во время сидения не "скрещивайте" ноги. Сядьте так, чтобы колени касались друг друга, но не "скрещивались". Фото caak Где бы вы ни были, сушите зонт в закрытом виде. Если вы посещаете театр, кино или концерт, к своим местам проходите так, чтобы вы видели лица тех, кто пришел раньше. Первым должен проходить мужчина. Не приходите в гости без приглашения или хотя бы без предупреждения. Независимо от возраста, пола и профессиональных достижений всегда первым здоровается тот, кто заходит в помещение. Мужчина не должен носить женские сумочки. В тайне лучше держать: возраст, финансовое положение, семейные ссоры, религию, проблемы со здоровьем, подарки, почет и бесчестье. Фото alinecarvalhotri