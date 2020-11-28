Якщо у вас поки що немає будинку мрії та ніде розвернутися з усіма своїми проєктами, це не заважає вам наперед продумати, яким він буде: як зробити перепланування, розставити меблі, які матеріали використати та який стиль дизайну інтер'єру вам підійде. Тому найголовніше, що слід зробити, – це добре все спланувати.

"Тому Ідеї 24 зібрали кардинальні рішення, для втілення яких доведеться рухати стіни, міняти вікна і переробляти меблі. Сподіваємося, що ці ідеї з облаштування житла будуть вам корисні.

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Дуже зручне підвіконня

Чудове рішення для використання вільного простору, яке слугуватиме місцем релаксації.



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Для великих компаній

Штучне поглиблення зробить кімнату затишнішою, а посиденьки – душевнішими.



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Ліжко на всю кімнату

Для любителів піжамних вечірок і просто повалятися весь день.



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Лавка у ванній кімнаті

Ванну або душову можна прикрасити хвилеподібною лавкою-лежанкою, яка доповнить інтер'єр.



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Максимальне використання простору

Навіть на маленькій кухні все поміститься, якщо правильно все спланувати.



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Правильний комод

Якщо ваш чоловік постійно забуває, де його речі, такий комод йому в поміч. Відразу все зрозуміло.



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Коли в будинку багато народу

Альтернативне розв'язання проблеми: діти будуть у захваті, економія простору та відмінне місце для зберігання речей.



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Душ за рогом

І скляні дверцята відмивати не доведеться.



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Гамак під стелею

Якщо висота стель дозволяє, це класний варіант для розташування гамака.



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Мініхолодильник

Чудова річ для пива та інших напоїв.



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Затишне місце

Якщо хочете помріяти, цей куточок для усамітнення саме для вас.



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Складне вікно

Вікно-акордеон зруйнує кордон між будинком і вулицею в теплу пору доби.



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Дві маленькі посудомийки краще за одну велику

Якщо у вас кількість посуду для миття різна, це буде чудове розв'язання проблеми. Поки ви завантажуєте одну машину, друга вже миє.



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Подвійна раковина

Геніальний та практичний задум.



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Потаємна кімната

Іноді для того, щоб у вашому будинку з'явилася потаємна кімната, досить просто перетворити міжкімнатні двері в стелаж.



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Висувна шафа

Замість вбудованих полиць і ящиків на кухні можна зробити шафу на коліщатках. При необхідності це дасть додаткову робочу поверхню.



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Двосторонній камін

Прикрасить і зігріє як ванну кімнату, так і спальню.



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