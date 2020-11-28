17 крутих ідей для перетворення вашого будинку: приклади у фото
Якщо у вас поки що немає будинку мрії та ніде розвернутися з усіма своїми проєктами, це не заважає вам наперед продумати, яким він буде: як зробити перепланування, розставити меблі, які матеріали використати та який стиль дизайну інтер'єру вам підійде. Тому найголовніше, що слід зробити, – це добре все спланувати.
"Тому Ідеї 24 зібрали кардинальні рішення, для втілення яких доведеться рухати стіни, міняти вікна і переробляти меблі. Сподіваємося, що ці ідеї з облаштування житла будуть вам корисні.
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Дуже зручне підвіконня
Чудове рішення для використання вільного простору, яке слугуватиме місцем релаксації.
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Для великих компаній
Штучне поглиблення зробить кімнату затишнішою, а посиденьки – душевнішими.
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Ліжко на всю кімнату
Для любителів піжамних вечірок і просто повалятися весь день.
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Лавка у ванній кімнаті
Ванну або душову можна прикрасити хвилеподібною лавкою-лежанкою, яка доповнить інтер'єр.
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Максимальне використання простору
Навіть на маленькій кухні все поміститься, якщо правильно все спланувати.
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Правильний комод
Якщо ваш чоловік постійно забуває, де його речі, такий комод йому в поміч. Відразу все зрозуміло.
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Коли в будинку багато народу
Альтернативне розв'язання проблеми: діти будуть у захваті, економія простору та відмінне місце для зберігання речей.
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Душ за рогом
І скляні дверцята відмивати не доведеться.
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Гамак під стелею
Якщо висота стель дозволяє, це класний варіант для розташування гамака.
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Мініхолодильник
Чудова річ для пива та інших напоїв.
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Затишне місце
Якщо хочете помріяти, цей куточок для усамітнення саме для вас.
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Складне вікно
Вікно-акордеон зруйнує кордон між будинком і вулицею в теплу пору доби.
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Дві маленькі посудомийки краще за одну велику
Якщо у вас кількість посуду для миття різна, це буде чудове розв'язання проблеми. Поки ви завантажуєте одну машину, друга вже миє.
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Подвійна раковина
Геніальний та практичний задум.
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Потаємна кімната
Іноді для того, щоб у вашому будинку з'явилася потаємна кімната, досить просто перетворити міжкімнатні двері в стелаж.
Фото pixabay
Висувна шафа
Замість вбудованих полиць і ящиків на кухні можна зробити шафу на коліщатках. При необхідності це дасть додаткову робочу поверхню.
Фото pexels
Двосторонній камін
Прикрасить і зігріє як ванну кімнату, так і спальню.
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