17 крутых идей для преобразования вашего дома: примеры в фото
Если у вас пока нет дома мечты и негде развернуться со всеми своими проектами, это совсем не мешает вам заранее продумать, каким он будет: как сделать перепланировку, расставить мебель, какие материалы использовать и какой стиль дизайна интерьера вам подойдет. Поэтому самое главное, что следует сделать, – это хорошо все спланировать.
Поэтому Идеи 24 собрали кардинальные решения, для воплощения которых придется двигать стены, менять окна и перерабатывать мебель. Надеемся, что эти идеи по обустройству жилья будут вам полезны.
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Для больших компаний
Искусственное углубление сделает комнату более уютной, а посиделки – душевнее.
Фото pexels
Гамак под потолком
Если высота потолков позволяет, это классный вариант для размещения гамака.
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Кровать на всю комнату
Для любителей пижамных вечеринок и просто поваляться весь день.
Фото pexels
Лавка в ванной комнате
Ванную или душевую можно украсить волнообразной лавкой – лежанкой, которая дополнит интерьер.
Фото pixabay
Очень удобный подоконник
Отличное решение для использования свободного пространства, которое будет служить местом релаксации.
Фото pexels
Максимальное использование пространства
Даже на маленькой кухне все поместится, если правильно все спланировать.
Фото pixabay
Правильный комод
Если ваш муж постоянно забывает, где его вещи, такой комод ему в помощь. Сразу все понятно.
Фото pexels
Когда в доме много народу
Альтернативное решение проблемы: дети будут в восторге, экономия пространства и отличное место для хранения вещей.
Фото pixabay
Душ за углом
И стеклянные дверцы отмывать не придется.
Фото pexels
Мини холодильник
Замечательная вещь для пива и других напитков.
Фото pexels
Уютное место
Если хотите помечтать, этот уголок для уединения именно для вас.
Фото pixabay
Складное окно
Окно – аккордеон разрушит границу между домом и улицей в теплое время суток.
Фото pexels
Две маленькие посудомойки лучше одной большой
Если у вас количество посуды для мытья разная, это будет отличное решение проблемы. Пока вы загружаете одну машину, вторая уже моет.
Фото pixabay
Двойная раковина
Гениальный и практический замысел
Фото pexels
Тайная комната
Иногда для того, чтобы в вашем доме появилась тайная комната, достаточно просто превратить межкомнатные двери в стеллаж.
Фото pixabay
Выдвижной шкаф
Вместо встроенных полок и ящиков на кухне можно сделать шкаф на колесиках. При необходимости это даст дополнительную рабочую поверхность.
Фото pexels
Двусторонний камин
Украсит и согреет как ванную комнату, так и спальню.
Фото pixabay
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