Если у вас пока нет дома мечты и негде развернуться со всеми своими проектами, это совсем не мешает вам заранее продумать, каким он будет: как сделать перепланировку, расставить мебель, какие материалы использовать и какой стиль дизайна интерьера вам подойдет. Поэтому самое главное, что следует сделать, – это хорошо все спланировать.

Поэтому Идеи 24 собрали кардинальные решения, для воплощения которых придется двигать стены, менять окна и перерабатывать мебель. Надеемся, что эти идеи по обустройству жилья будут вам полезны.

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Для больших компаний

Искусственное углубление сделает комнату более уютной, а посиделки – душевнее.



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Гамак под потолком

Если высота потолков позволяет, это классный вариант для размещения гамака.



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Кровать на всю комнату

Для любителей пижамных вечеринок и просто поваляться весь день.



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Лавка в ванной комнате

Ванную или душевую можно украсить волнообразной лавкой – лежанкой, которая дополнит интерьер.



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Очень удобный подоконник

Отличное решение для использования свободного пространства, которое будет служить местом релаксации.



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Максимальное использование пространства

Даже на маленькой кухне все поместится, если правильно все спланировать.



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Правильный комод

Если ваш муж постоянно забывает, где его вещи, такой комод ему в помощь. Сразу все понятно.



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Когда в доме много народу

Альтернативное решение проблемы: дети будут в восторге, экономия пространства и отличное место для хранения вещей.



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Душ за углом

И стеклянные дверцы отмывать не придется.



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Мини холодильник

Замечательная вещь для пива и других напитков.



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Уютное место

Если хотите помечтать, этот уголок для уединения именно для вас.



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Складное окно

Окно – аккордеон разрушит границу между домом и улицей в теплое время суток.



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Две маленькие посудомойки лучше одной большой

Если у вас количество посуды для мытья разная, это будет отличное решение проблемы. Пока вы загружаете одну машину, вторая уже моет.



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Двойная раковина

Гениальный и практический замысел



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Тайная комната

Иногда для того, чтобы в вашем доме появилась тайная комната, достаточно просто превратить межкомнатные двери в стеллаж.



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Выдвижной шкаф

Вместо встроенных полок и ящиков на кухне можно сделать шкаф на колесиках. При необходимости это даст дополнительную рабочую поверхность.



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Двусторонний камин

Украсит и согреет как ванную комнату, так и спальню.



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