Якщо ваша дружина, донька, подруга чи колега завжди віддає перевагу практичним подарункам, радимо обрати на 8 Березня їй щось не лише корисне, а й оригінальне та якісне. Є велика кількість варіантів практичних подарунків, але ви повинні обрати щось таке, що по-справжньому вразить вашу близьку людину.

Ми підготували для вас добірку речей, які можуть сподобатися будь-якій жінці. Ці подарунки виготовлені з якісних матеріалів, а також вони мають оригінальний дизайн. Читайте також: Ваші друзі це не забудуть: 12 найкращих ідей для вечірки вдома 1. Оригінальний журнальний столик Фото pinterest 2. 2 в 1 торшер та полиця для книг чи інших речей Фото emailtuna 3. Трирівневі нестандартні полиці Фото walmart 4. Нестандартний набір невеликих ваз для квітів Фото wayfair 5. Стильні вази для тих, хто любить мистецтво Фото wayfair 6. Вишукана полиця-бар для зберігання алкогольних напоїв Фото get.pinnedby 7. Підставка для ручок, зубних щіток чи інших речей Фото walmart 8. Настільний мініхолодильник Фото buzzfeed Цікаво: Подарунки на День святого Валентина: 50+ універсальних ідей 9. Настільна статуетка з особливим освітленням Фото pinterest 10. Багатофункціональні підставки для будь-яких речей Фото convencaobwt 11. Плетені кошики для білизни або для пледів чи подушок Фото caligirlinasouthernworld 12. Оригінальна серветниця у вигляді скріпки Фото shop.franklinplanner 13. Стильні та оригінальні кухонні органайзери Фото popsugar 14. Книжкова полиця у вигляді драбини Фото marcuscable 15. Набір бавовняних рушників Фото convencaobwt