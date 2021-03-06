Если ваша жена, дочь, подруга или коллега всегда предпочитает практичные подарки, советуем выбрать на 8 Марта ей что-то не только полезное, но и оригинальное и качественное. Есть большое количество вариантов практичных подарков, но вы должны выбрать что-то такое, что по-настоящему поразит вашего близкого человека.

Мы подготовили для вас подборку вещей, которые могут понравиться любой женщине. Эти подарки изготовлены из качественных материалов, а также они имеют оригинальный дизайн. Читайте также: Ваши друзья это не забудут: 12 лучших идей для вечеринки дома 1. Оригинальный журнальный столик Фото pinterest 2. 2 в 1 торшер и полка для книг или других вещей Фото emailtuna 3. Трёхуровневые нестандартные полки Фото walmart 4. Нестандартный набор небольших ваз для цветов Фото wayfair 5. Стильные вазы для тех, кто любит искусство Фото wayfair 6. Изысканная полка-бар для хранения алкогольных напитков Фото get.pinnedby 7. Подставка для ручек, зубных щеток или других вещей Фото walmart 8. Настольный минихолодильник Фото buzzfeed Интересно: Подарки на День святого Валентина: 50+ универсальных идей 9. Настольная статуэтка с особым освещением Фото pinterest 10. Многофункциональные подставки для любых вещей Фото convencaobwt 11. Плетеные корзины для белья или для пледов и подушек Фото caligirlinasouthernworld 12. Оригинальная салфетница в виде скрепки Фото shop.franklinplanner 13. Стильные и оригинальные кухонные органайзеры Фото popsugar 14. Книжная полка в виде лестницы Фото marcuscable 15. Набор полотенец Фото convencaobwt