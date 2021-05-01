Кожному – премію Дарвіна: 15 майстрів, які налякають навіть циніка

Практично в кожній компанії наприкінці року визначають найкращих працівників, яким або дарують якісь подарунки, або дають грошову винагороду. Є люди, які працюють понаднормово, дбають про репутацію фірми, а є й такі, які байдуже ставляться до роботи, нехтують правилами безпеки та виконують свою роботу неякісно.
Ми зробили добірку фото, на яких зображені деякі робочі фрагменти різних компаній. Ці працівники навряд чи стануть найкращими наприкінці року.
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1. Цікаво, що б зробив цей чоловік, якби іскри потрапили на мішок
Фото pupperish
2. Аби зручно було працювати, а безпека неважлива
Фото boutiquemaman
3. Завжди знайдеться хтось, хто порушить навіть такі правила
Фото watson
4. Усе, що ви повинні знати про економію коштів під час покупки захисних окулярів
Фото twitter
5. Страховка вищого рівня
Фото ntv
6. Здається, він вирішив, що каска має стати чудовим елементом його стильного образу
Фото ntv
7. Треба бути дуже відчайдушним, щоб довірити своє життя іржавому тоненькому ланцюгу
Фото magazin.pluska.sk
8. Не ріж дерево.., на яке спираєшся
Фото watson
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9. Який впевнений у собі чоловік
Фото blognews
10. "Мабуть, наступного разу я замовлю послуги в іншої клінінгової компанії"
Фото watson
11. "Та втримаю я тебе"
Фото asemen0v.blogspot.
12. Головне – мати рівновагу
Фото asemen0v.blogspot.
13. "Та втримаю я тебе. Не хвилюйся."
Фото facebook
14. Геніальність цього рішення просто вражає
Фото ntv
15. Він вважає, що знайшов ідеальний вихід із ситуації
Фото funnyjunk