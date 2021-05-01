Кожному – премію Дарвіна: 15 майстрів, які налякають навіть циніка

11:39

Практично в кожній компанії наприкінці року визначають найкращих працівників, яким або дарують якісь подарунки, або дають грошову винагороду. Є люди, які працюють понаднормово, дбають про репутацію фірми, а є й такі, які байдуже ставляться до роботи, нехтують правилами безпеки та виконують свою роботу неякісно.