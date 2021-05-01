Мы сделали подборку фото, на которых изображены некоторые рабочие фрагменты различных компаний. Эти работники вряд ли станут лучшими в конце года.
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1. Интересно, что бы сделал этот человек, если бы искры попали на мешок
Фото pupperish
2. Главное, чтобы было удобно работать, а безопасность не важна
Фото boutiquemaman
3. Всегда найдется кто-то, кто нарушит даже такие правила
Фото watson
4. Все, что вы должны знать об экономии средств при покупке защитных очков
Фото twitter
5. Страховка высшего уровня
Фото ntv
6. Кажется, он решил, что каска должна стать замечательным элементом его стильного образа
Фото ntv
7. Надо быть очень отчаянным, чтобы доверить свою жизнь ржавой тоненькой цепи
Фото magazin.pluska.sk
8. Не режь дерево.., на которое опираешься
Фото watson
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9. Какой уверенный в себе мужчина
Фото blognews
10. "Наверное, в следующий раз я закажу услуги в другой клининговой компании"
Фото watson
11. "Да удержу я тебя"
Фото asemen0v.blogspot.
12. Главное – иметь равновесие
Фото asemen0v.blogspot.
13. "Да удержу я тебя. Не волнуйся."
Фото facebook
14. Гениальность этого решения просто поражает
Фото ntv
15. Он считает, что нашел идеальный выход из ситуации
Фото funnyjunk