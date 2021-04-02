13 речей, які вам точно захочеться з'їсти, але краще цього не робити

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Джерело:

24 канал

Як часто спокусливий вигляд вводить нас в оману... Наша сьогоднішня добірка присвячена їжі. Предмети на фото лише скидаються на смаколики – скуштувати їх не вийде.

Перш ніж переглядати ці дива природи та реклами, радимо попоїсти: на голодний шлунок ефект ілюзій буде особливо сильний.

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Це зовсім не солодкий мед, а гарячий віск для епіляції


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Гадаєте, це печиво? Аж ніяк! Це різновид йоржика для прочищення каналізаційних туб


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Каніфоль для скрипки дуже схожий на вишневе желе


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Це лише дизайнерський пуф, а не шматок мівіни


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Подумали, що це яйце плаває, а насправді медуза


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Навіщо закинули коржик на стелю? Як не коржик? Це фарба відлущилась?


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Це не суп по-французьки у горщику, а лише рогата жаба в кам'яній чаші


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Це не млинці, часом, хтось згубив? А-а-а, це гриби такі


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Будь-який геолог без проблем ідентифікує ці смажені стейки як мінерали


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Гільзи патронів можуть здатися макаронами


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Це не смачне желе, а кристалик хлориду міді


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Це лише диван, а не брикет морозива


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Легко сплутати шпаклівку і морозиво, але не варто


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