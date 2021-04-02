13 вещей, которые вам точно захочется съесть, но лучше этого не делать
Как часто соблазнительный вид вводит нас в заблуждение... Наша сегодняшняя подборка посвящена пищи. Предметы на фото только напоминают вкусности – попробовать их не получится.
Источник:24 канал
Прежде чем просматривать эти чудеса природы и рекламы, советуем поесть: на голодный желудок эффект иллюзий будет особенно силен.
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Это совсем не сладкий мед, а горячий воск для эпиляции
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Думаете, это печенье? Отнюдь! Это разновидность ершика для прочистки канализационных туб
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Канифоль для скрипки очень похож на вишневое желе
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Это лишь дизайнерский пуф, а не кусок мивины
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Подумали, что это яйцо плавает, а на самом деле медуза
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Зачем забросили лепешку на потолок? Как не лепешка? Это краска отслоилась?
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Это не суп по-французски в горшке, а только лишь рогатая лягушка в каменной чаше
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Это не блины, случайно, кто-то потерял? А-а-а, это грибы такие
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Любой геолог без проблем идентифицирует эти жареные стейки как минералы
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Гильзы патронов могут показаться макаронами
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Это не вкусное желе, а кристаллик хлорида меди
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Это всего лишь диван, а не брикет мороженого
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Легко спутать шпаклевку и мороженое, но не стоит
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