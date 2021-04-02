Как часто соблазнительный вид вводит нас в заблуждение... Наша сегодняшняя подборка посвящена пищи. Предметы на фото только напоминают вкусности – попробовать их не получится.

Прежде чем просматривать эти чудеса природы и рекламы, советуем поесть: на голодный желудок эффект иллюзий будет особенно силен. Читайте также: Вы перестанете доверять своим глазам: 7 случаев, когда оптическая иллюзия превратила людей в великанов Это совсем не сладкий мед, а горячий воск для эпиляции

Фото reddit Думаете, это печенье? Отнюдь! Это разновидность ершика для прочистки канализационных туб

Фото reddit Канифоль для скрипки очень похож на вишневое желе

Фото reddit Это лишь дизайнерский пуф, а не кусок мивины

Фото reddit Подумали, что это яйцо плавает, а на самом деле медуза

Фото reddit Зачем забросили лепешку на потолок? Как не лепешка? Это краска отслоилась?

Фото reddit Это не суп по-французски в горшке, а только лишь рогатая лягушка в каменной чаше

Фото reddit Это не блины, случайно, кто-то потерял? А-а-а, это грибы такие

Фото reddit Любой геолог без проблем идентифицирует эти жареные стейки как минералы

Фото reddit Гильзы патронов могут показаться макаронами

Фото reddit Это не вкусное желе, а кристаллик хлорида меди

Фото reddit Это всего лишь диван, а не брикет мороженого

Фото reddit Легко спутать шпаклевку и мороженое, но не стоит

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