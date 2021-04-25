13 несподіваних речей для дому, відпочинку та сміху: ви точно захочете їх і собі

Щоденно багато дизайнерів в гонитві за креативом створюють дивні та абсурдні речі, які ніколи не згодяться. Проте є й такі, які вражають своїм креативом та винахідливістю, адже створюють практичні корисні речі, які мріють отримати всі.
У нашій фотодобірці класні винаходи, які хотіли б мати всі. Будьте певні, ви й собі щось приглянете.
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1. Вугілля для мангала у формі черепів
Фото pausecafein
2. Повітряний змій у вигляді восьминога
Фото ridus
3. Сумочка з кактуса
Фото humor.fm
4. Тарілка, на дні якої з її наповненням з’являється пейзаж
Фото pinterest
5. Смуги, переходячи з підлоги на стіну, полегшують паркування
Фото reddit
6. Вибухова настільна лампа
Фото reddit
7. Офісні крісла для любителів сидіти в різних позах
Фото pausecafein
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8. Вмонтовані в кухонну шафку миски для домашніх улюбленців
Фото pinterest
9. Люстра-спрут
Фото imgur
10. Магнітний тримач для різних предметів
Фото caak
11. Три в одному: стіл, стілець, полиця
Фото vinegred
12. Унікальний торшер, який не займає місця в кімнаті
Фото sterlinglamps
13. Килимок-нагадувач: із ним ви точно нічого не забудете!
Фото pinterest