13 несподіваних речей для дому, відпочинку та сміху: ви точно захочете їх і собі

25 квітня 2021 , 10:20
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Джерело:

24 канал

Щоденно багато дизайнерів в гонитві за креативом створюють дивні та абсурдні речі, які ніколи не згодяться. Проте є й такі, які вражають своїм креативом та винахідливістю, адже створюють практичні корисні речі, які мріють отримати всі.

У нашій фотодобірці класні винаходи, які хотіли б мати всі. Будьте певні, ви й собі щось приглянете.

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1. Вугілля для мангала у формі черепів

Фото pausecafein

2. Повітряний змій у вигляді восьминога

Фото ridus

3. Сумочка з кактуса

Фото humor.fm

4. Тарілка, на дні якої з її наповненням з’являється пейзаж

Фото pinterest

5. Смуги, переходячи з підлоги на стіну, полегшують паркування

Фото reddit

6. Вибухова настільна лампа

Фото reddit

7. Офісні крісла для любителів сидіти в різних позах

Фото pausecafein

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8. Вмонтовані в кухонну шафку миски для домашніх улюбленців

Фото pinterest

9. Люстра-спрут

Фото imgur

10. Магнітний тримач для різних предметів

Фото caak

11. Три в одному: стіл, стілець, полиця

Фото vinegred

12. Унікальний торшер, який не займає місця в кімнаті

Фото sterlinglamps

13. Килимок-нагадувач: із ним ви точно нічого не забудете!

Фото pinterest

Автор: Сніжана Лісова